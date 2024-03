Usuarios de internet captaron el momento exacto en el que un grupo de personas se pelearon, a golpes, para conseguir el vaso viral de Stanley en Starbucks. De acuerdo con la denuncia de quienes han difundido el material, los hechos presuntamente ocurrieron en la ciudad de Morelia, en Michoacán, pero hasta ahora no se ha confirmado esta información por parte de las autoridades locales o estatales.

Una de las usuarias que denunció los hechos fue la internauta María José, @majoween en TikTok, quien a través de un video comentó que presenció una pelea a las afueras de un Starbucks. Según la denuncia, un grupo de personas se lanzaron a los golpes tratando de conseguir el icónico vaso rosa de Stanley.

La pelea quedó grabada en video. Foto: captura de pantalla.

Personas se agarran a golpes para conseguir el vaso rosa de Stanley

"Está muy cañón, lo que puede causar un vaso. Yo me desperté a las 8 de la mañana, llegue a las 8:30 al Starbucks que tengo más cerca de mi casa, ya que abría a las 9, esta era mi plaza de confianza porque hasta hora abrían y esta vez no hubo no alcance", dijo la joven al iniciar su video, el cual fue publicado en TikTok.

De acuerdo con el testimonio de María José, las personas interesadas en adquirir el vaso acudieron a la sucursal desde primeras horas de la mañana y cuando los empleados comenzaron atender se desató el caos. Aparentemente, las agresiones empezaron a escalar cuando los comensales se percataron de que algunas personas estaban comprando más de un vaso, lo que desató la inconformidad e inició una pelea verbal entre los presentes.

"Abrieron a las 9 de la mañana y ya había gente formada y neta la gente gritaba: ‘uno por persona, uno por persona’. No hay necesidad de llegar a los golpes. A una chava la empezaron a abuchear porque compró cuatro. Wey es un vaso, es un Stanley, pero eso de decirle todo por un vaso", dijo María José en su testimonio.

Mujeres se pelean por conseguir el vaso viral de Starbucks

En el video se ve que una mujer fue golpeada al salir del establecimiento. En las imágenes se ve que la joven salía de la tienda, cargando vasos de café, cuando otra mujer la alcanzó y la tiro al suelo para golpearla. En el clip se observa que otras personas trataron de intervenir y separar a las mujeres, mientras que los testigos comenzaron a grabar los hechos.

El vaso viral de Starbucks, en colaboración con la marca Stanley, llegó a las tiendas desde los primeros días de marzo y ha causado furor entre los comensales, quienes esperan poder adquirir el producto. El termo tiene un costo de 890 pesos mexicanos y se ha estado agotando en casi todas las sucursales de la cadena estadounidense.