Starbucks lanza increíble vaso personalizable, así puedes conseguirlo

A través de redes sociales de Starbucks se dieron a conocer todos los productos que confirman la colección de edición especial para el Día de San Valentín 2024 y uno de los productos que más ha llamado la atención de los seguidores de la famosa cadena de cafeterías fue un vaso personalizable por lo que en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto para que puedas conseguir el tuyo.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la colección del Día de san Valentín 2024 está conformada por un total de siete piezas como vasos, tumblers, una taza de cerámica y un llavero del afamado “bearista”, sin embargo, no todos los productos se podrán adquirir de forma libre pues en algunos casos se necesita estar suscrito al programa de Starbucks Rewards, mientras que hay otros productos que se pueden adquirir de manera condicionada, por lo que se recomienda visitar el portal oficial de la cadena de cafeterías para conocer todos los detalles al respecto.

Esta es la colección completa que Starbucks lanzó para el 14 de febrero. Foto: IG: starbucksmex

Así puedes adquirir tu vaso personalizable de Starbucks

Este vaso personalizable de Starbucks se caracteriza por tener un doble fondo, pues el interior es de acero inoxidable para mantener la temperatura de tus bebidas por un mayor tiempo posible, mientras que por fuera tiene una cubierta de plástico transparente con algunos cuantos corazones en tonos rosa para estar en sintonía con el Día de San Valentín y entre ambas capas va colocado una película plástica transparente, la cual, se puede personalizar con la ayuda de plumones o alguna otra pintura que te ayude a hacer el diseño más espectacular.

Así se puede personalizar este vaso de Starbucks. Foto: IG: starbucksmex

De acuerdo con información difundida por los seguidores de Starbucks, el costo de este vaso doddle it es de 440 pesos y en este caso se puede encontrar en todas y cada una de las sucursales de la famosa cadena de cafeterías surgida en Estados Unidos, lo mejor es que para adquirirlo no se necesitar estar suscrito por programa Rewards, debido que su venta es libre, no obstante, como en cada colección, solamente se lanzó un número limitado de este producto, por lo que debes apresurarte a conseguir el tuyo.

Starbucks México informó que tanto este vaso personalizable como el resto de los productos de San Valentín ya se pudieron a la venta desde el lunes 29 de enero y estarán disponibles hasta agotar existencias.

El vaso personalizable de Starbucks es la sensación de la temporada. Foto: IG: starbucksmex

¿Cuánto cuesta la colección completa de Starbucks para San Valentín?

De acuerdo con información difundida en redes sociales, la colección completa que Starbucks lanzó para San Valentín 2024 tiene un costo de alrededor de 2 mil 900 pesos, sin embargo, dicha cifra podría varias por la ubicación de la tienda en la que se compre, además, los costos podrían elevarse debido a su disponibilidad en tiendas, además, en plataformas digitales se está aprovechando el furor por esta colección y ya revenden estas piezas hasta en el doble de su valor, no obstante, se corre el riesgo de que no te vendan piezas oficiales.