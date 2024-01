Starbucks regalará tazas y vasos por tiempo limitado, así puedes conseguir el tuyo

Si eres un amante de los vasos y tazas que lanza Starbucks entonces esta nota es para ti pues la famosa cadena de cafeterías dio a conocer que estará regalando algunos de estos productos durante tiempo limitado, por lo que en esta nota te diremos todo lo que hay que saber para que puedas aprovechar al máximo esta promoción y así poder completar tu colección.

Fue a través de un comunicado difundido en el portal oficial de Starbucks México donde se dio a conocer la promoción que emocionó a todos los seguidores de la cadena de cafeterías estadounidenses, la cual, consiste en un 2x1 en tazas, termos y sets de vasos reutilizables, la cual, estará vigente por tiempo limitado pues solo aplicará del 22 al 28 de enero.

Esta promoción de starbucks será válida hasta el 28 de enero. Foto: starbucks.com.mx

Lo primero que hay que saber sobre esta promoción es que en las colecciones que no participan en dicha dinámica con CORE 2023, Been There y Colección Winter 2024, ni otros productos ofrecidos en tienda no seleccionados, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad de productos participantes en cada sucursal.

Cabe señalar que, en esta ocasión se informó que dicha promoción se puede aplicar a varios productos pertenecientes al mismo ticket, sin embargo, se detalló que el descuento se hará válido únicamente en los productos que tengan menor valor. Asimismo, se especificó que esta promoción no es aplicable con otras promociones, cupones, descuentos o algún beneficio del programa Starbucks Rewards.

Se recomienda consultar los productos participantes en tienda. Foto: IG: starbucksmex

De acuerdo con la información difundida por Starbucks esta promoción será válida en todas y cada una de las tiendas físicas de Starbucks durante el periodo del 22 al 28 de enero de 2023, sin embargo, estará sujeta a disponibilidad de productos participantes en cada sucursal y para finalizar se debe tomar en cuenta que esta promoción no estárá disponible en servicio Pick Up, Car Pick Up, Delivery Starbucks ni con agregadores como Didi, Uber y Rappi.

Starbucks celebra el Día del Croissant con peluches gigantes

El próximo martes 30 de enero se celebra el Día del Croissant y en Starbucks tienen preparadas distintas sorpresas para celebrar a uno de los productos estrella de la cadena y por ello se informó que durante este día regalarán croissants gigantes de peluche, los cuales, ya se convirtieron en uno de los objetos coleccionables más deseados entre los fans de la cadena de cafeterías.

este croissant gigante de peluche de Starbucks causó furor en redes sociales. Foto: IG: starbucksmex

Cabe mencionar que, la famosa cadena de cafeterías todavía no ha revelado cuál será la dinámica que tienen contemplada para regalar estos croissants gigantes de peluche, sin embargo, señalaron que será a través de sus redes sociales donde darán a conocer todos los pormenores referentes a esta promoción, la cual, como se dijo antes, causó un gran furor entre los clientes más fieles de la cadena de cafeterías de la sirena.