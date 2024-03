AMLO afirma que cumplirá "casi todos" los compromisos para finales del sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que al final de su gobierno cumplirá casi todos los compromisos adquiridos. En la conferencia de prensa matutina, dijo que dejará algunos pendientes que tendrá que atender quien gane la elección desde el período de transición.

“El 1 de octubre la entrega, ya es poco tiempo (…) Muchas cosas se van a resolver posteriormente”, expresó.

López Obrador mencionó que los compromisos pendientes los tendrá que atender la o el próximo mandatario

“Los compromisos se van a concluir, casi todos, todos, todos, todos porque no vamos a dejar obras pendientes. Hay obras que vamos a terminar en los últimos días”, apuntó.

Gobierno de México no dejará obras inconclusas: AMLO

El mandatario federal puntualizó que se tiene que terminar varias obras en Chiapas como carreteras y la línea de ferrocarril; el Tren Maya va a quedar terminado completamente; los caminos artesanales de Oaxaca y la carretera de Oaxaca al Itsmo de Tehuantepec para hacer un recorrido de dos horas y media cuando antes eran cinco.

Otras de las obras que se concluirán es una planta potabilizadora en Durango; el Plan Agua Sana para La Laguna; terminar tres distritos de riego, entre otras

“Van a quedar cosas pendientes, afortunadamente ya están los proyectos, ya se sabe que es clave impulsar la industria de la construcción para lograr que haya crecimiento económico y empleos, Y es también importantísimo la inversión pública”, aseveró.

“Entonces quien llegue estoy seguro que no va a parar, van a seguir construyendo obras, quien llegue, eh, porque si no se cae la economía, y ya no estaríamos en la situación que estamos ahora de que hay empleo”, añadió.

