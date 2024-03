Luis, el exmilitar mexicano que peleó contra cárteles de droga y ahora está en Ucrania luchando contra Rusia

Luis es un veterano del Ejército Mexicano que, tras ver una fotografía en redes sociales, tomó la decisión de abandonar a su familia y viajar a Ucrania, con el objetivo de derrotar a las fuerzas rusas. De acuerdo con el diario The New York Times, el mexicano - cuyo apellido prefirió no dar a conocer - tiene 29 años de edad y, antes de unirse a las fuerzas ucranianas, fue miembro del Ejército en México, donde se enfrentó a los más peligrosos cárteles de droga.

El joven, originario de Chihuahua, estaba trabajando como fotógrafo de bodas, cuando - en 2022 - encontró la fotografía de una mujer ucraniana saliendo en camilla de una maternidad en Mariupol, la cual fue bombardeada por Rusia; según su testimonio - recabado por el medio en inglés - esa imagen lo hizo pensar en su hermana y lo motivó a abandonar su país, para ir a luchar contra el Ejército ruso.

Dijo a sus padres que iría de vacaciones y no volvió

Luis vio la fotografía de una maternidad bombardeada y decidió viajar a Ucrania. Foto: Associated Press

“Vi el rostro de mi hermana en esa mujer. Aún no tengo hijos, pero me imaginé cómo se sentiría el padre del bebé, cómo se sentiría la mujer y su familia”, dijo Luis al medio neoyorquino. Tras ver la fotografía de la maternidad bombardeada en Mariupol - la cual ganó el premio World Press Photo 2023 - el mexicano cerró su estudio, vendió sus cámaras y compró un pasaje de avión a Polonia, para posteriormente cruzar la frontera con Ucrania.

En entrevista con el medio estadounidense, Luis detalló que no le dijo la verdad a sus familiares; el mexicano les hizo creer a sus padres y hermana que saldría de vacaciones, sin embargo, no volvió. Luis se quedó en Ucrania y formó parte de los más de 13 mil voluntarios que se enlistaron para luchar contra la ofensiva rusa, de los cuales han sido abatidos más de 5 mil, según cifras de la Embajada de Rusia en México.

Tres mexicanos han muerto combatiendo contra Rusia

Cabe mencionar que, tras el inició del conflicto bélico, las autoridades ucranianas crearon una legión extranjera, para aquellas personas provenientes de todas partes del mundo que quisieran unirse y luchar contra las fuerzas rusas. Los extranjeros que respondieron al llamado, como Luis, recibieron entrenamiento en Ucrania, para saber cómo enfrentar al Ejército ruso. Sin embargo, según los datos de la Embajada de Rusia en México, cerca de la mitad de extranjeros que entraron en la guerra, para defender a los ucranianos, han sido aniquilados.

De igual manera, la Embajada de Rusia en México detalló que, en total, ocho mexicanos - incluido Luis - se inscribieron en el ejercito ucraniano. Las cifras oficiales revelarían que al menos tres connacionales han sido aniquilados durante los enfrentamientos contra las fuerzas de Vladimir Putin, aunque la dependencia oficial no dio a conocer los nombres de las personas fallecidas.