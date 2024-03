VIDEO: mujer muere arrollada por un tren en Monterrey mientras escuchaba música con audífonos

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que una mujer fue atropellada por un tren en el el municipio de Escobedo, Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con primeros reportes los hechos ocurrieron el pasado miércoles 13 de marzo, en las vías localizadas sobre la avenida Benito Juárez y Manuel L. Barragán, en la colonia Lázaro Cárdenas.

Según varios testimonios, recabados por las autoridades, la víctima caminaba por las vías del tren cuando fue embestida; aparentemente, la mujer estaba escuchando música con audífonos, por lo que no oyó cuando la máquina se acercaba en dirección a ella. No obstante, las autoridades continúan investigando el caso.

La víctima caminaba sobre las vías. Foto: captura de pantalla.

Video revela los últimos minutos con vida de la mujer

En el clip, captado por cámaras de seguridad, se ve a la mujer caminando en dirección opuesta al tren, mientras que la máquina se aproxima rápidamente hacía ella. En cuestión de segundos, el vagón embistió a la víctima, quien no tuvo oportunidad de reaccionar a tiempo. Pese a que el ferrocarril advirtió sobre su presencia, el conductor no pudo detener su marcha y terminó arrollando a la mujer, quien no ha sido identificada.

Hasta la zona del accidente arribaron elementos de tránsito y equipo de Protección Civil, para acordonar la zona y evitar que más personas se acercaran a la escena. La mujer no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a los servicios forenses. De igual manera, personal de seguridad de la empresa ferroviaria y agentes periciales acudieron al llamado para realizar las primeras investigaciones.

El tren no pudo frenar y la atropelló. Foto: captura de pantalla.

¿Quién era la mujer atropellada?

Hasta ahora, las autoridades no han revelado el nombre de la víctima. De igual manera, las características físicas de la mujer se mantienen privadas, por lo que se desconoce quién es la mujer que murió atropellada por un tren. No obstante, se espera que el los próximos días las autoridades brinden más información que ayude a esclarecer lo sucedido.