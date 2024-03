AMLO asegura que al terminar su sexenio se retirará de la vida pública: "ya cierro mi ciclo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que al término de su mandato se retirará de la vida pública no solo porque termina su ciclo sino porque ya lleva casi cinco décadas luchando.

Pese a la veda electoral, afirmó que está garantizado el relevo generacional por lo que tiene la conciencia tranquila. Durante su clase de historia —dedicada al legado de Francisco I. Madero—, recordó que “¡Gracias!”, será el último libro que escribe.

Este jueves dedicó su clase de historia a Francisco I. Madero. Foto: Presidencia

Sigue leyendo:

La Mañanera de AMLO | EN VIVO hoy jueves 14 de marzo 2024

AMLO respalda a Marina del Pilar: "no está sola"

“Me retiro a finales de septiembre, me jubilo y ya es el último libro con propósitos históricos políticos que escribo, ya no voy a escribir estos libros, ni voy a tener comunicación, ni voy a participar en ningún evento público, no aspiro a ser jefe máximo, ni a ser ni moral, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Yo a finales de septiembre de jubilo, ya cierro mi ciclo y estoy contento, ayer lo decía, porque está garantizado el relevo generacional y me voy a ir con mi conciencia tranquila, con el deber cumplido”, aseveró.

En las instalaciones del 23 Regimiento de Caballería Motorizado, el presidente manifestó que si hay algo que lo tiene más satisfecho hasta ahora es la reducción de la pobreza y la desigualdad.

“Si me preguntan de qué se siente más orgulloso, de eso, me siento muy contento y me voy también porque ya es bastante tiempo, casi 50 años luchando, por ideales, por principios, y no hay que sentirse insustituible y mucho menos caer en el necesariato.

“Y también no tenerle mucho apego ni al dinero, ni al poder, porque eso no es la felicidad. La felicidad, como siempre lo hemos dicho, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia", expuso.

BRC