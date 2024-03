Matan a Alfredo Beauregard, amigo de Yeri MUA; la influencer pide justicia en Veracruz

La comunidad de Veracruz se encuentra conmocionada por el asesinato de un joven identificado como Alfredo Alejandro Niño Beauregard, conocido como "La licenciada". El joven, perteneciente a la comunidad LGBT+, era relacionista público y un amigo cercano de la influencer y cantante Yeri MUA, quien ha utilizado sus redes sociales para pedir que el crimen no quede impune.

De acuerdo con el reporte de medios locales, Niño Beauregard murió como consecuencia de cuatro puñaladas en la espalda y a la altura de las costilla. Su cuerpo fue localizado, sin vida, el pasado 11 de marzo entre las calles Ciruelos y Coco, en la colonia Los Laureles, ubicada en la ciudad de Veracruz.

Alfredo era conocido como "La licenciada". Foto: @yerimua

Yeri Mua pide justicia por el asesinato de su amigo

Luego de que se dio a conocer la noticia sobre el asesinato de Alfredo Niño Beauregard, creadores de contenido y amigos de la víctima hicieron un llamado a las autoridades para exigir que el caso no quede impune. Una de las primeras figuras públicas que se posicionó fue la influencer Yeri MUA, quien con un emotivo mensaje se despidió de su amigo y lamentó la situación de violencia que se vive en el estado de Veracruz, donde ella radica.

"Qué está pasando en Veracruz, hace una semana desapareció un conocido y hoy asesinaron a un amigo. Quiero seguir viviendo en mi hogar, en mi hermosa ciudad a la que pertenezco ¿cómo nos van a proteger?", escribió la creadora de contenido en su cuenta de X, antes Twitter. Agregó que: "(Alfredo) no falleció, estaba joven, le arrebataron la vida. No es posible que pase esto en Veracruz, el que hizo esto merece la cárcel. ¡Exigimos justicia".

Yeri Mua ha pedido justicia para Alfredo. Foto: @yerimua

¿Quién era Alfredo Niño Beauregard?

Según medios locales, Alfredo Alejandro Niño Beauregard tenía 33 años de edad y era abogado, aunque se desarrollaba como relacionista público de centros nocturnos y de algunos cantantes. Las últimas publicaciones de Alfredo sugieren que la noche del 10 de marzo acudió a un bar en Veracruz llamado La Factoría, un día después su cuerpo fue encontrado sin vida.

En redes sociales, una usuaria identificada como @Mar_Beauregard - quien aseguró ser prima de la víctima- confirmó los hechos y reveló que su familia buscará que el caso no quede impune: "esto no se puede quedar así exijo justicia para Alfredo, en Veracruz ya no se puede estar seguro, ya no se puede salir a divertirse sin el temor de ya no regresar a tu casa, es una injusticia que el asesino esté tranquilo en casa mientras que mi primo murió solo en el asfalto, dejando a una familia completa rota, dejando a amigos destrozados, ya basta de crimenes de odio, ya basta de delincuencia, ya basta de asesinatos".