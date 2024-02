Investigación de 2006 sobre la campaña de AMLO es un tema cerrado para EU: Bárcena

Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores aseguró que la investigación que hizo la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) sobre los supuestos pagos del narcotráfico a la campaña del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador es un tema cerrado, ya que durante las diligencias no encontraron algún tipo de delito ni consecuencia que reportar.

La canciller señaló que durante la reunión de este martes que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, la enviada del presidente Joe Biden afirmó que para el gobierno de Estados Unidos no hay delito que perseguir.

AMLO fue señalado de recibir dinero por parte del narco en 2006. Foto: Archivo

Alicia Bárcena: “Es un tema electoral”

La representante de México en el extranjero aseveró que la reunión entre AMLO y la asesora de seguridad de Biden fue muy positiva. “La asesora del presidente Biden viene y le cuenta que desde la perspectiva de la Casa Blanca no hay tema que abordar en todo caso la DEA depende del departamento de justicia, y eso ya se verá que es lo que ocurre ahí”, acotó y aseguró:

“Es un tema cerrado, es un tema que surgió como un tema electoral, político como está ahora el ambiente en ambos países”: Alicia Bárcena.

Abordada por reporteros tras terminar la reunión entre Sherwood-Randall y Andrés Manuel López Obrador, Bárcena indicó que no buscan una disculpa por el reportaje que vinculó al otrora candidato presidencial con el narco en 2006.

La DEA concluyó en 2011 que el cártel de Sinaloa no intervino en la campaña. Foto. Archivo

“En realidad no es un tema de disculpa o no, es un tema que no proviene de la oficina del presidente Biden ni del Departamento de Estado ni la Casa Blanca, esto es un tema que proviene más de la DEA y tiene sus cursos institucionales”, reiteró la funcionaria federal.

La postura de AMLO ante su vinculación al narco

Asimismo, enfatizó que la investigación “es un tema que se tocó en la reunión privada con AMLO y la señora Sherwood. Es un tema cerrado para ellos, ocurrió en 2006 sin haber encontrado algún tipo de delito ni consecuencia de ellos, es una investigación anota que un periodista recoge de reportajes de la DEA pero antiguos”.

La investigación fue publicada el pasado 30 de enero en los portales web DW, InSight Crime y Propublica, en donde aseguraron que el cártel de Sinaloa todavía bajo la administración del “Chapo” Guzmán, aportó 2 millones de dólares a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006, el trabajo periodístico fue a cargo de Anabel Hernandez y Tim Golden.

Sin embargo, en la Mañanera del 31 de enero, AMLO calificó el reportaje como una calumnia, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos aclaró que la investigación del supuesto aporte monetario del narco concluyó en 2011 como un caso cerrado.