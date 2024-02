Una joven originaria de Monterrey, Nuevo León, fue reportada como desaparecida luego de que realizó un viaje al estado de Sinaloa, y no regresó a su vivienda. Se trata de Lizbeth Carolina García Aguilar, de 25 años de edad, quien el pasado fin de semana visitó la ciudad de Mazatlán en compañía de su pareja y desde entonces sus familiares no saben nada sobre su paradero.

De acuerdo con el testimonio de su hermana, Natalia García, Lizbeth le dijo a su familia que iba a salir de viaje con su pareja; la joven informó que únicamente estaría fuera durante un fin de semana, por lo que tenía previsto regresar el pasado domingo 18 de febrero. Sin embargo, sus familiares perdieron contacto con ella el sábado y desde entonces no tienen información sobre su paradero.

Su celular permanece apagado

"Desde el sábado a las 5 am no hemos sabido nada de ella, había ido a un viaje a Mazatlán de dos días con su pareja Marcos Alberto Rodríguez Garcia y desde ese día su último mensaje fue que ya venía para Monterrey ya no se volvió a reportar", se lee en una publicación compartida por Natalia García. La hermana de Lizbeth también reveló que no han podido contactar con la joven debido a que su celular está apagado y no le llegan los mensajes en redes sociales.

Según la denuncia de Natalia, el domingo 18 de febrero, el novio de Lizbeth contactó a la familia y les dijo que la joven "estaba bien", pero que su celular se había quedado sin batería. "Él se conectó por unos minutos y solamente nos dijo que estaba bien, que no tenía batería y que regresarían al día siguiente. No llegaron y de inmediatamente apagó su teléfono".

Otras siete personas estaban en ese viaje

Ante la falta de información sobre el paradero de Lizbeth, sus familiares se comunicaron al hotel donde la pareja se hospedaba, sin embargo ahí les dijeron que ambos abandonaron las instalaciones el sábado en la madrugada, cuando la joven se comunicó por última vez con su familia. De igual manera, Carolina comentó - en redes sociales - que ha intentado contactar con la madre de Marcos Alberto, la pareja de su hermana, pero no han recibido respuesta.

"Sabemos que en ese viaje se fueron 7 personas, de las cuales tampoco sabemos quiénes eran, ya le mandamos mensaje a la mamá de él y tampoco responde. Por favor ayúdenos a encontrar a mi hermana todos estamos muy desesperados, cualquier persona con cualquier información seria de mucha ayuda. Todos los que nos conocen saben lo unidas que somos y que ella nunca se desaparecería de esa forma y mucho menos dejaría el celular sin batería tanto tiempo", finaliza la publicación en redes sociales.