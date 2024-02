Se mantiene Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México

La noche de este jueves 22 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha dado a conocer que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica provocada por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Y es que la autoridad explicó que desde la tarde de hoy se mantuvieron "condiciones muy adversas" en esta zona del país.

A través de un comunicado, la CAMe señaló que desde las 15:00 horas de este jueves se alcanzó una condición de 167 ppb (partes por billón) de ozono. No obstante, a lo largo de la tarde la situación no mejoró y la Fase I de la contingencia ambiental seguirá vigente hasta mañana.

"Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM y sus medidas para el día de mañana, viernes 23 de febrero del 2024", informó el organismo.

Esta es la situación prevista para el viernes 23 de febrero

Los pronósticos indican que mañana habrá mala calidad del aire. Créditos: X.

De acuerdo con la información publicada por la CAMe, los modelos meteorológicos arrojan que todavía mañana, viernes 23 de febrero, seguirá el sistema de alta presión en el centro de país. A ello hay que sumarle que continuará la alta radiación solar, la estabilidad atmosférica y el viento débil, condiciones que en su conjunto harán que persista la formación de ozono y por ende, siga la mala calidad del aire.

"Debido a estas condiciones adversas, el pronóstico para mañana indica que la calidad del aire será de mala a muy mala", explicó la CAMe.

¿Qué hacer ante la contingencia ambiental en el Valle de México?

Se recomienda evitar las actividades al aire libre. Créditos: X.

Pese a que CAMe aseguró que seguirá monitoreando la calidad del aire y la evolución de las condiciones que haya en el Valle de México, es conveniente tomar en cuenta algunas de las recomendaciones oficiales emitidas por las autoridades. Entre ellas destacan las que te dejamos a continuación: