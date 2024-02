“Necesito que se toquen el corazón y digan la verdad": suplica madre de Lilith Saori a un año de su desaparición

“Necesito que se toquen el corazón y digan la verdad… es más de un año en el que no sabemos qué fue de Lilith ni donde se encuentra”, son las palabras de Joanna Alvear, madre de Lilith Saori, quien desapareció en Puerto Escondido, Oaxaca, el 3 de enero de 2023 en circunstancias misteriosas al realizar un viaje con su novia Karin y su prima Melissa, así como Carlos, el novio de esta última.

Los tres han dado declaraciones diferentes, la novia de Lilith Saori, con quien vivía y llevaba dos años de relación, ni siquiera acudió a la ampliación de declaración y la dejó de buscar a los dos meses, por ello su madre les implora su apoyo para su localización en entrevista con El Heraldo de México.

“Estoy muy consternada porque ellos no se han mostrado nada empáticos, hacen su vida como si nada, ellos no demuestran que en realidad les duela que Lilith siga desaparecida”, lamentó Joanna Alvear.

“Era una hija maravillosa, de buenos sentimientos, buena educación y si tenía momentos tristes, trataba de hacer algo para evitarlo”, sostiene Joanna. Foto: Facebook Lilith Saori

Lilith Saori desapareció cuando estaba con su novia y amigos

Y es que las tres piezas clave para dar con el paradero de la joven han decidido guardar silencio y apartarse de la búsqueda, no comparten el boletín ni preguntan por los avances y menos contribuyen con las autoridades, hay muchas inconsistencias en la carpeta de investigación, ya que ellos mismo se contradicen en sus declaraciones, Joanna tuvo acceso a un video donde se ve que los jóvenes mintieron en los hechos sucedidos aquella noche.

“Ella me dice que Lilith entró en un cuadro de ansiedad, salió corriendo hacia la playa y que no la pudieron alcanzar”, le dijo Melissa a Joanna.

Las versiones iniciales, incluso la que le dijo Karin a Joanna, afirman que Lilith tuvo ansiedad y simplemente salió corriendo a la playa, pero más tarde se enteraría que Melissa y Carlos declararon que hubo una discusión, todos coincidieron en que los tres fueron a la playa a buscarla pero nunca la alcanzaron.

Lilith Saori tenía 21 años cuando desapareció Foto: Facebook Lilith Saori

Las imágenes a las que Joanna tuvo acceso muestran que solo Carlos y Melissa fueron detrás de Lilith Saori esa noche, mientras que Karin habría permanecido en el hotel, un mensaje que ella les envió al celular donde pregunta a dónde fueron lo confirma. En la grabación ve como su hija corre pero no les lleva 10 metros de distancia como declararon, incluso se ve como Carlos y Melissa la alcanzan y discuten, Lilith se aleja con un celular en la mano que sería el de Karin, el que ellos aseguran apareció más tarde cerca del mar.

"A la ampliación de declaración se les solicita que se presenten en la Fiscalía a raíz del primer video porque se ve totalmente una situación distinta a lo que ellos dicen la primera vez, se tenían que presentar los tres, sólo se presentaron Carlos y Melissa... Karin hasta la fecha no se ha presentado a una ampliación de declaración", reveló Joanna Alvear.

Después ellos se van pero minutos más tarde Carlos regresaría en una moto y eso no aparece en la declaración del joven, todos estos cabos sueltos son los que Joanna no comprende, ni tampoco entiende por qué los jóvenes no querrían colaborar para encontrar a su hija.

"Me sorprende que la playa donde desaparece está a tan solo tres cuadras del hotel y alrededor no veo ningún boletín pegado, no veo ningún boletín en el transcurso de esas calles hacia abajo que pensé que era lo más importante", lamentó Joanna Alvear.

Karin y Carlos: una paracaidista y un cantante, involucrados en desaparición de Lilith Saori

Karin y Lilith Saori se conocieron en una marcha de la comunidad LGBTT, tiempo después iniciaría una relación con la hija de Joanna, quien recuerda cómo su hija le contó emocionada que había salido algo muy bonito de la marcha "había algo muy bonito de parte de Lilith hacia Karin" al menos en apariencia se veía una relación linda, relata la madre de familia.

"Lilith si sentía un cariño muy grande, pensaba que Karin también pero me doy cuenta de que no, para ellos no es importante, para ellos no pasa nada si Lilith no aparece, más de un año y sigue habiendo esa falta de empatía por parte de ellos", lamentó Joanna Alvear.

Karin tiene un récord en paracaidismo femenil Foto: Facebook

Karin dejó de apoyar en la búsqueda aproximadamente en febrero del año pasado, lo que causa extrañeza en Joanna ya que la joven tiene el tiempo y los recursos para apoyar en la búsqueda, además de que tiene familia en Puerto Escondido, la joven sigue con su carrera deportiva de paracaidismo, incluso tiene el récord femenil de paracaidismo y ha sido entrevistada por otros medios gracias a su desempeño deportivo, pareciera que enterró su pasado con Lilith Saori ya que no ha vuelto a preguntar por ella aunque en redes si se manifiesta .

En redes sociales promueve la búsqueda de personas desaparecidas Foto: Facebook

Mientras que Melissa, su prima, se fue a vivir a otro país y jamás compartió el boletín ni se relacionó en la búsqueda. Por su parte Carlos, quien era novio de Melissa en ese momento, sigue con su carrera de cantante.

“No tengo comunicación en realidad nadie me ha buscado yo le mande un par de mensajes a Karin y ella jamás volvió a responder, no tengo el apoyo por ese lado”, relata Joanna Alvear.

Melissa vive en otro país Foto: Facebook

Joanna asegura que a Lilith se le rompería el corazón de ver la indiferencia de las personas en quienes confió y también se muestra sorprendida de la actitud de los padres de los jóvenes involucrados, por no tener empatía con ella, en imágenes que circulan en redes se aprecia como la mamá de Karin ha participado en marchas del 8M pero pareciera que para ellas el tema Lilith Saori es un tema finiquitado.

“Creo que como madre te preocupas porque hay una persona desaparecida cuando tu hijo estaba ahí", enfatizó Joanna Alvear.

Carlos si alcanzó a Lilith aunque en su declaración dice lo contrario Foto: Facebook

Autoridades habrían olvidado el caso Lilith Saori

Las autoridades tampoco han dado seguimiento al caso al menos desde junio del año pasado no ha habido ningún avance, aunque Joanna se ha comunicado con la Fiscalía Estatal no ha tenido respuesta ni avances sobre la investigación de su hija "pareciera que nadie más está buscando a mi hija", Joanna pide el apoyo a para que se haga una investigación exhaustiva y dar con el paradero de su hija.