Lilith desapareció en Oaxaca, olvidada, revictimizada, su madre implora por la verdad: "No hay palabras para un dolor así"

Lilith Saori Arreola Alvear desapareció el 2 de enero, lo que sería un viaje para celebrar el Año Nuevo terminó en una pesadilla para su familia, que se enteró hasta al día siguiente y por redes sociales de su desaparición. La denuncia se levantó en la Fiscalía hasta el 4 de enero después de las 7 de la noche, casi dos días después; sin embargo, desde el 17 de febrero pareciera que el caso se encuentra congelado para las autoridades, ya que no han designado a alguien para que dirija la investigación, la carpeta tiene muchas inconsistencias y sus amigos y pareja, quienes la han dejado de buscar, se contradicen en sus versiones sobre lo que sucedió aquel día con la joven de 21 años.

Lilith desapareció el 2 de enero tras una discusión con su novia Foto: Facebook

El 31 de enero de 2022 se fue de viaje a Puerto Escondido con su novia Karin, con quien llevaba 8 meses viviendo en la Ciudad de México, también las acompañó la prima de su pareja, Melissa y su novio Carlos. Todo iba bien, Lilith y su mamá Joanna Itandegui Alvear, se comunicaron para desearse felices fiestas. Pero todo cambió la noche del 3 de enero, cuando su madre ve el boletín de búsqueda de Lilith en la cuenta de Instagram de un amigo de su hija. Al inició pensó que se trataba de una broma, por lo que contactó al joven quien le dijo que era real y que mejor se comunicara con Karin.

"No tengo las palabras, no puedo explicarte lo que se siente porque de verdad no hay palabras para un dolor así", reconoció Joanna Alvear en entrevista con el Heraldo Digital.

"No hay palabras para un dolor así", declaró Joanna Alvear Foto: Especial

La pareja de su hija le comentó que entró en un ataque de pánico y salió corriendo del hotel hacia la playa con su celular, se metió al mar y no la lograron alcanzar, su mamá inmediatamente pensó que se había ahogado, pero Karin le respondió que la buscó la Secretaría de Marina y la policía, que no se ahogó.

“Ahí empieza mi calvario”, aseguró Joanna, al cuestionar si ya hay una denuncia por la desaparición de Lilith, ahí se presenta la primer inconsistencia, ya que le respondieron que no, porque las autoridades les pidieron esperar 24 horas. La denuncia se hizo hasta el 4 de enero a las 7 de la noche.

El 4 de enero se levantó la denuncia de su desaparición Foto: Twitter @FISCALIA_GobOax

El 5 de enero Joanna llega a Puerto Escondido, tras avisarle a sus familiares y hacer una colecta para el viaje “junto el dinero para hacer un viaje de varios días, dije me traigo a Lilith o me traigo su cuerpo, pero no me puedo esperar”. Melissa rinde su declaración y le dice que un día antes se fueron de antro y ella no quiso salir “se quedó en el hotel, la veíamos un poco cabizbaja pero salió del hotel y la verdad no pudimos alcanzarla aunque fuimos detrás de ella”.

Las líneas de investigación

Al acudir a la Fiscalía de Pochutla en Oaxaca, el investigador le dice que hay dos líneas de investigación “hubo una discusión entre Karin y ella, entonces puede andar por ahí caminando y pues hay que esperar a que regrese, no se preocupe, la otra línea es que se haya ahogado”.

“¿Andar caminando por una discusión? hoy es 5 de enero, a mí esto no me parece, yo siento que algo más paso”, respondió Joanna Alvear.

Karin no se presentó a la ampliación de la declaración Foto: Facebook

La madre de la joven le pidió a Karin que la llevara al lugar donde ocurrieron los hechos “yo pise la misma arena que Lilith, yo sentí el miedo que llegó a sentir porque estaba la parte oscura de la playa, porque no hay nada, dije ¿qué fue lo que sucedió?, si sale en un ataque de pánico ¿qué fue lo que le provocó el pánico?, porque conozco a mi hija y sé que no sufre ataques de pánico”.

Un cuerpo flotando en el mar

Durante la estancia de Joanna en Oaxaca, se encontró el cadáver de una mujer, pero los tatuajes no correspondían con los que tiene Lilith Saori, más tarde unos lancheros encontraron otro cuerpo con las características de Lilith flotando en el mar, pero lamentablemente no lograron recuperarlo.

“Unos lancheros lo agarran, pero en esa parte del mar el oleaje está tan alto que si ellos intentaban agarrar el cuerpo y apagar sus motores se los podía tragar el mar, entonces lo soltaron”, comentó Joanna Alvear.

En la ampliación de declaración Carlos dijo que recordó que si habían alcanzado a Lilith pero no dio más detalles Foto: Facebook

Después apareció un esqueleto, Joanna descartó que fuera su hija porque era 15 de enero, pero las autoridades le dijeron que en Zicatela el mar golpea los cuerpos y le pidieron realizarse la prueba de ADN a ella y al padre de Lilith, le dijeron que los resultados estarían en un mes y hasta el momento no hay respuesta.

Autoridades la revictimizaron: “Como padres tuvieron la culpa por no saber educarla”

El 17 de febrero el investigador le comunica a la señora Joanna Alvear que el caso de su hija será tornado al Ministerio Público y que la contactarán para anunciarle quien estará a cargo de la investigación. Hasta el momento, nadie se ha comunicado ni ha habido avances.

El verdadero nombre de Lilith es Ángel Arreola Alvear, ya que es una chica transgénero Foto: Facebook

Joanna le agradece a la Fiscalía el apoyo en emitir la ficha de búsqueda con el nombre de Lilith Saori Arreola Alvear, cuando su verdadero nombre es Ángel Arreola Alvear, ya que es una chica transgénero.

“Las autoridades como tal me dieron el apoyo al hacer el boletín como Lilith Saori, como Lilith se siente, como Lilith se reconoce que es como una mujer”, afirmó Joanna Alvear.

Su madre pide su apoyo a las autoridades Foto: Especial

Pero también tuvo un trago amargo porque la revictimizaron, en diversas ocasiones remarcaron que Lilith venía de un hogar disfuncional porque sus padres están separados y que en cualquier momento aparecería, en otra ocasión le comentaron “discúlpeme, pero la verdad ustedes como padres tuvieron la culpa por no saber educarla”.

Hay grabaciones a las que no ha tenido acceso

Al poner en una balanza la actuación de las autoridades dijo que al inició hacían su trabajo, pero que ahora pareciera que la han abandonado, incluso hay dos grabaciones a las que no ha tenido acceso, claves para encontrar a su hija.

“Yo no puedo decir que la Fiscalía no ha hecho su trabajo porque en un inicio me mostraron que sí, pero en el momento en que el investigador deja el caso a mí se me ha dejado sola, a mí no se me ha dado información”, declaró Joanna.

Pide a las autoridades locales y gubernamentales el apoyo para que pongan una persona a que encabece la investigación, porque hasta el momento, el MP no lleva el caso y no hay avances a 3 meses de que su pequeña desapareció.

“Le pido a la fiscalía que ponga a alguien para que se siga investigando porque entonces me dan a entender que ya no se está buscando a Lilith, me apachurra mucho mi corazón, porque yo confié en ellos cuando yo llegue, yo me acerque a ellos yo he confiado en la Fiscalía y su trabajo, les pido que la investigación siga porque Lilith no ha aparecido”, sentenció Joanna.

Sus amigos dejaron de buscarla y se contradicen en sus versiones

Pese a que Karin tenía el celular de Lilith jamás le aviso a sus familiares sobre su desaparición, para la señora fue muy extraño porque se conocían desde hace tiempo, se involucró en pegar boletines y en las búsquedas pero siempre le dijo que Lilith pronto aparecería. Además en su primera declaración ella, Melissa y Carlos afirmaron que Lilith corrió a la playa con el celular de su novia y que no lograron alcanzarla, que incluso le sacó 10 metros a Carlos, algo que al parecer de su mamá es raro porque jamás le gustó el deporte y no tenía tan buena condición física.

Melissa es prima de Karin y estuvo presente cuando desapareció Lilith Foto: Facebook

En la ampliación de la declaración, Melissa reiteró que no llegaron con Lilith porque les sacaba mucha ventaja, pero Carlos dijo que recordó que sí la alcanzaron, que lo había olvidado; no obstante, no explica qué sucedió después y Karin no se presentó a declarar.

Encontraron el celular de Karin pero no a Lilith

Algo que también llama la atención es que Lilith desapareció alrededor de las 11 de la noche con el celular de Karin y su celular apareció en la misma playa pero del lado contrario, lo encontraron por GPS, para Joanna es extraño que las autoridades no lo tomaran como una evidencia para rastrear que hizo Lilith durante esas horas o incluso sus amigos para dar con su paradero esa noche.

Karin y Lilith llevaban 8 meses viviendo juntas Foto: Facebook

Con el paso de los días la madre de Lilith comenzó a perder contacto con ellos y en redes sociales han dejado de compartir las fichas de búsqueda, no entiende cómo es que han dejado de buscarla o cómo es que se contradicen en sus versiones.

“¿En dónde está la lealtad? Esa cosa bonita que se da entre amigos, entre una pareja, Lilith vivía con Karim, ya tenían 8 meses viviendo juntas, ¿Cómo puedes dejar de buscar a tu pareja? ¿Cómo puedes dejar de preocuparte en qué fue lo que sucedió? Si Lilith está en el mar y si en realidad se ahogó no me explicó ¿por qué el mar no ha arrojado el cuerpo?, reflexionó Joanna.

Joanna Alvear: "Dios va a tocar sus corazones y van a contar lo que paso”

Joanna está consciente de que las únicas personas que saben lo que sucedió con su hija son Carlos, Melissa y Karim, pero tiene fe en que en algún momento dirán lo que paso.

“Yo solo sé que no dicen la verdad, no dijeron la verdad en un principio, desconozco los motivos, al final del día los únicos que saben lo que sucedió con Lilith son ellos, yo pienso que Dios va a tocar sus corazones y ellos van a contar en cualquier momento lo que paso”, confió Joanna.

El Heraldo de México contactó a Karin M. y Melissa M. para conocer su versión de los hechos pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta.

En caso de tener información de Lilith Saori, las autoridades piden que se comuniquen a los teléfonos de la Fiscalía 01 800 00 77 628 o al móvil 951 164 64 34.

