Ricardo Monreal se deslinda de cualquier relación con Óscar Aguilar, empresario asesinado en Aguascalientes

Ricardo Monreal Ávila, exgobernador de Zacatecas, se deslindó de cualquier relación con el empresario e inventor minero Óscar Octavio Aguilar Vera, quien fue asesinado el pasado jueves dentro de un restaurante en la capital de Aguascalientes.

A través de un video, Monreal Ávila sostuvo que la maledicencia y la infamia lo han perseguido en su carrera política, pero indicó que no está dispuesto a callar cuando se exceden en estos actos que calificó como cobardes.

Monreal Ávila señaló que la infamia lo han perseguido en su carrera política. Foto: Especial

Sigue leyendo:

Ricardo Monreal ya tiene sustituto, Morena elige a su nuevo líder en el Senado

Ricardo Monreal Ávila advierte riesgo de que Morena no triunfe en 2024

“Hace unos días asesinaron a una persona de nombre Octavio en Aguascalientes, de Zacatecas. No lo conozco, no conozco a su familia, nunca he tenido una relación con él; sin embargo, las filtraciones del gobierno del estado tratan de vincularlo conmigo, cuando lo que deberían hacer es resolver el problema de inseguridad sucedido en el estado de Aguascalientes en pleno centro”, explicó el político zacatecano.

Tras el homicidio de Aguilar Vera, trascendió en las redes sociales y diversos medios de comunicación la versión de que la víctima era un prestanombres de Ricardo Monreal, versión que el zacatecano aseguró fue impulsada desde el gobierno del estado.

“Tengo 45 años en el servicio público, por cierto, nunca he sido denunciado, no tengo una sola denuncia de malversación de fondos, de abuso de autoridad, de violación de derechos humanos. Tengo las manos limpias y mi mente tranquila ¿Por qué siempre voltean a ver a Zacatecas como una justificación de su ineptitud? ¿Por qué no voltean a ver a Guanajuato, donde las condiciones son verdaderamente lamentables?”, expresó.

Ricardo Monreal ha sufrido en las últimas dos semanas dos pérdidas cercanas, luego de que fueran asesinados su cuñado Juan Pérez Guardado y su sobrino Jorge Monreal, ambos en el municipio de Fresnillo.

BRC