Fuertes vientos derriban árbol de 15 metros de altura en la Unidad Infonavit de Iztacalco

Un árbol de al menos 15 metros de altura cayó sobre luna de las banquetas en la Unidad Habitacional Iztacalco debido a los fuertes vientos que se han registrado la tarde de este viernes en diversas alcaldías de la Ciudad de México. Debido al incidente, los cuerpos de emergencia fueron alertados y arribaron hasta esta demarcación capitalina para realizar las labores de retiro del árbol caído.

El árbol, de aproximadamente 15 metros de altura, cayó en la zona de jardineras, justo en la calle Garzas, por lo que afortunadamente no hay personas lesionadas tras el siniestro de esta tarde, ni tampoco hay afectaciones a alguno de los inmuebles que se encuentran en el entorno del área del accidente.

Sigue leyendo:

Fuerte choque entre Trolebús y automóvil deja varios lesionados en Iztacalco, CDMX

¡Saca las de cocodrilo! Aquí están los 5 mejores lugares para llorar en la CDMX

¿Cómo ocurrió la caída del árbol en la alcaldía Iztacalco?

La tarde de este viernes elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX se movilizaron luego del reporte de la caída de un árbol de grandes dimensiones en calles de la Unidad Infonavit en Iztacalco. Tras el retiro del árbol se informó que no se registraron personas lesionadas ni tampoco daños o afectaciones a los inmueble.

De acuerdo con una de las vecinas de la Unidad Habitacional, este no sería el único árbol que se encuentra en riesgo de colapso, ya que los árboles secos que se encuentran en las jardineras circundantes se han convertido en una problemática para todos los vecinos, así como las personas que transitan por la zona, ante el inminente riesgo de otro colapso.

Así lo confirmó la señora Patricia Velásquez, vecina de la alcaldía Iztacalco, en entrevista con N+: "Tenemos varios árboles secos y hemos hecho el reporte y no nos habían hecho caso, sobre todo de ese árbol... Llevo dos años reportándolo, yendo a la alcaldía, yendo a Parques y Jardines, a varios lugares y no me hacían caso hasta hoy que se cayó", declaró.