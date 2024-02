Acusa exempleada de Xalatlaco de hostigamiento y acoso sexual a alcalde

El alcalde de Xalatlaco, Abel Flores Guzmán fue señalado por una ex empleada de identidad reservada JLCM, de supuestamente haber cometido hostigamiento y acoso sexual, por lo que pidió la intervención de las autoridades del estado, al temer por su vida y la de sus tres hijas, al ser amenazada.

Con ello, se convierte en el cuatro edil señalado en tener problemas con la justicia; el primero fue el alcalde con licencia de Tianguistenco, Diego Eric “N” por violación, seguido del otrora municipal de Toluca, Raymundo “N”, y finalmente, el de Almoloya de Juárez, Oscar Sánchez, quien fue señalado como deudor alimentario.

En conferencia de prensa, la mujer y su defensa legal dieron a conocer que por los hechos señalados a Abel Flores, existe una denuncia penal desde el 13 de abril y desde el 16 de mayo hay una pericial que confirma daño psicológico a la víctima.

La abogada, Raquel Fernández, solicitó la intervención del gobierno estatal al advertir que el alcalde de Xalatlaco, podría hacer uso de trafico de influencias para evadir a la justicia, al tener un poder jerárquico.

Por ello, demandó que no exista impunidad en el caso y que a su clienta se le brinden las medidas cautelares necesarias al ser una madre soltera con tres hijos, pues ya fue amenazada que la meterán a la cárcel por difamación.

“Efectivamente, para que llegue a la voz de la gobernadora, a los oídos de la gobernadora, para que podamos recibir apoyo tanto para la familia de ella, como y principalmente para la víctima”, manifestó.

La víctima de identidad reservada JLCM acusó que Abel Flores cometió hostigamiento y acoso sexual, y por el último delito sí fue tocada sin su consentimiento, abusando de su cargo de poder.

De acuerdo a su testimonio el político arremetió en su contra al negarse a someterse a sus peticiones, y esto tuvo repercusiones en trabajo al negársele la seguridad social y ser reubicada por más de una ocasión y terminar en el área de cocina, donde tuvo un accidente y durante su incapacidad fue despedida.

“Me discriminaron, me hicieron de menos… he sido víctima y lo único que solicito es que se me haga justicia”, expresó.

La exempleada del ayuntamiento de Xalatlaco afirmó que durante el hostigamiento y acoso sexual que sufrió el año pasado, recibió diversas agresiones verbales a su persona y a su dignidad como mujer.

“Ya sabes lo que tienes que hacer, todo está en ti, tienes que aflojar conmigo, si gustas lo platicamos; se refiere a mi nuevamente diciéndome vamos a un hotel, vamos a tomar unos tragos, te relajas, tenemos sexo y sin problema”, narró.