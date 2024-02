Estudiantes de enfermería de la Universidad de la Salud paralizan el tráfico en Vasco de Quiroga

Un grupo de estudiantes de enfermería de la Universidad de la Salud (UNISA) de la Ciudad de México realizaron una manifestación que afectó la circulación vehícular sobre la avenida Vasco de Quiroga en Santa Fe, una de las vialidades con mayor flujo de automovilistas donde hay varios edificios corporativos.

Los alumnos de la UNISA indicaron que se fueron a paro para denunciar las difíciles condiciones de las instalaciones del recinto académico lo cual les impide que desarrollen sus estudios de medicina en la universidad ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los estudiantes de medicina además se fueron a paro de labores. Foto: Foro TV

¿Qué exigen los estudiantes de medicina?

El tránsito vehicular quedó afectado en los dos carriles en dirección hacia la carretera México-Toluca así como rumbo a Constituyentes en la Ciudad de México. El bloqueó de los estudiantes de medicina se instaló a la altura de la calle Nicolás Bravo.

Los alumnos de la UNISA temen no poder ejerecer en todas las instituciones de salud. Foto: Foro TV

Los inconformes aseguraron que todavía no tienen acceso a servicio social, además de que no cuentan con campos clínicos y no tiene prácticas profesionales. Asimismo, indicaron que no cuentan con información sobre la forma como pueden llevar a cabo el proceso de titulación.

Los estudiantes de medicina agregaron que no tiene acceso a otros tipos de instituciones de la salud que sean ajenos a la Universidad de la Salud, lo anterior mantiene preocupados a los alumnos por la posibilidad de limitar sus servicios como galenos. Además, aprovecharon para exigir mayor seguridad en el sistema de transporte público que los conduce a la escuela.