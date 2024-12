¿Qué pasó con el "mata gatos" de Naucalpan? Acusado de adoptar animales para torturarlos y exhibirlos en redes

Un video en redes sociales difundido el pasado 14 de diciembre ha encedido las alarmas en el municipio de Naucalpan, donde un hombre conocido como el "mata gatos" es acusado de torturar animales, principalmente mininos para posteriormente exhibir sus acciones en plataformas digitales como Facebook o Twitter.

Fueron habitantes de Poza Honda quienes denunciaron al implicado identificado como Alex "N", mismo que ya cuenta con una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ). Incluso defensores de animales se han sumado al reclamo de justicia.

De acuerdo con testimonios ciudadanos, el sujeto utilizaba las redes sociales para acercarse a las mascotas que estaban disponibles para adopción. Posteriormente, una vez que le eran entregados los animales, el hombre comenzaba por golpearlos, agredirlos y los terminaba asfixiando.

"Buenas tardes, quiero reportar a éste hombre que pide gatitos en adopción y los tortura, yo me robe los vídeos de un celular es de Naucalpan me parece, para ver si lo pueden seguir compartiendo y ya no le den gatitos en adopción", se lee en la denuncia de redes sociales

En Edomex el maltrato animal es considerado un delito

Cae el mata gatos en Naucalpan

En las últimas horas se ha confirmado que Alex "N" acusado de violencia contra los animales fue detenido el pasado fin de semana con ayuda de Agentes de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ). Los reclamos y presión de vecinos de Naucalpan derivaron en la aprehensión.

De acuerdo con información de autoridades mexiquenses el implicado fue trasladado hacia el Centro de Justicia de Naucalpan donde en unas horas se espera que un Ministerio Público (MP) determine su situación jurídica. Cabe señalar que la violencia contra los animales es tipificado como un delito.

Dentro del Código Penal del Estado de México, en el artículo 235 bis, se establece que comete el delito de maltrato animal, el que cause lesiones. “Se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos días multa.” El maltrato animal también es un delito doloso a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte.

El implicado será juzgado ante las autoridades por sus acciones en contra de los animales

¿Cuál es el castigo por maltrato animal en CDMX?

El maltrato animal en la capital mexicana ahora podría ser castigado hasta con 10 años de cárcel luego de que el Congreso capitalino aprobara varias reformas en el Código Penal, la Ley de Protección a los Animales y la Ley de Cultura Cívica de la CDMX.

Luego de que las reformas fueron aprobadas el pasado 6 de febrero, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México detalla que los nuevos castigos son para aquellas personas que maltraten, abandonen, mutilen (por cuestiones estéticas), envenenen, secuestren, hagan actos de crueldad, operen mataderos clandestinos o usen a los animales con fines sexuales.

El artículo 350 Ter del Código Penal de la Ciudad de México estipula que una pena de hasta 10 años por maltrato que termine en la muerte de un animal, de 5 meses a 1 año en la cárcel por abandono de un animal en la vía pública y 6 años de prisión por actos de crueldad o maltrato. Por otro lado, para las personas que organicen o patrocinen espacios para el sufrimiento animal podrían purgar una pena de dos a cuatro años de prisión y una multa de mil a 5 mil veces de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

El maltrato animal en CDMX se castiga hasta con 10 años de prisión

