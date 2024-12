De portero de Rayados a secuestrador, Omar "Gato" Ortiz rompe el silencio: “No me corresponde pagar el daño que les hicieron”

Omar "Gato" Ortíz fue condenado a 75 años de prisión tras ser acusado de secuestro, la noticia de su detención provocó revuelo a nivel internacional ya que era una estrella del futbol mexicano, había sido portero de equipos como los Jaguares de Chiapas, Los Rayados de Monterrey y del Club Celaya.

La activista Saskia Niño de Rivera decidió publicar una conversación que tuvo con el exfutbolista de primera división para el Podcast Penitencia que se transmite en YouTube donde se sinceró sobre su vida, los delitos que se le acusan y sobre cómo es su vida en prisión, aunque la plática ocurrió durante la pandemia con la Covid-19 fue publicada recientemente.

“Estaba viviendo una vida directa a la muerte”, reconoce Omar "Gato" Ortiz Foto: YouTube Penitencia

“Fui futbolista, nunca me considere un gran futbolista, yo creo que fui medio, no quise a lo mejor aprovechar el don que tenía de explotar al máximo por mi vida privada, mi vida privada era el desorden, eso me condenó a que no fuera un futbolista destacado”, confesó Omar "Gato" Ortiz.

Confesó que la fama lo desubicó, ya que con ello llegó el éxito profesional, el dinero, las mujeres lo que lo hizo caer en los excesos y admite que durante ese periodo de tiempo les hizo mucho daño a sus seres queridos, principalmente a su familia, hechos de los que se arrepiente.

“Estaba viviendo una vida directa a la muerte”, reconoce Omar "Gato" Ortiz.

Omar "Gato" Ortiz asegura que su detención fue una equivocación de las autoridades

Pero su vida daría un giro inesperado cuando fue detenido en enero de 2012 “un día salgo de mi casa me agarran, me llevan a un lugar, gente desconocida porque no tenían identificación ni nada, me empiezan a hablar de drogas, armas, dinero y me hacen firmar unas hojas y me presentan ante los medios como secuestrador”.

Detalló que estuvo tres desaparecido y su familia interpuso una denuncia por su desaparición y que lo acusaron de hacer fiesta, acudir a fiestas y poner a las víctimas, de ser el líder de la banda delictiva dedicada al secuestro, de ser el autor intelectual de los delitos.

“Yo te voy a decir que soy inocente porque cometí errores, no cometí el delito”, aclaró Omar "Gato" Ortiz.

Omar "Gato" Ortiz fue reportado como desaparecido antes de que las autoridades notificaran su detención Foto: Cuartoscuro

El exportero refirió que a él le presentaron 24 expedientes pero precisó que en su expediente solo se señalan tres personas, las cuales vivían en su mismo fraccionamiento y se disculpa con las víctimas por el daño que les pudo causar y agregó “les pediría perdón… a pesar de que yo no haya sido, ellos sintieron un dolor y un doble dolor al saber que yo había participado”.

“No me corresponde a mí el pagar el daño que les hicieron a pesar de que lo estoy pagando en este lugar”, señaló Omar "Gato" Ortiz.

Incluso habló sobre el supuesto secuestro del esposo de Gloria Trevi con el que se le había relacionado y recordó que en una entrevista realizada a la pareja de la cantante aclaró que él exfutbolista no estaba involucrado con su caso "él me deslinda de ese delito".

Pero admite que “la gente siempre me va a señalar o me va a juzgar”, asegura que todo se trató de un error de las autoridades pero que lo llevó experimentar algo que espero que la gente no tenga la necesidad para acercarse ya que gracias a eso conoció a la persona más extraordinaria a Dios.

Omar Ortiz compartió que cuando ingreso al penal seguía en su vida de excesos y muy enojado con Dios y la vida porque aunque era religioso no era muy cercano y que siempre había compañeros que se le acercaban para hablarle de Dios pero los rechazaba hasta que todo cambio un día que uno de los pastores le dijo que lo necesitaría mucho en los próximos días y lo castigaron muchos meses tras encontrarle sustancias ilícitas, después vino el motín del penal de Cadereyta donde recibió una paliza. Omar "Gato" Ortiz se le señala de ser el líder de una banda delictiva dedicada al secuestro Foto: Cuartoscuro

Omar "Gato" Ortiz : hay familia que se ha alejado, no cualquiera acude a la cárcel

Estos hechos hicieron que se acercara a Dios y desde entonces su vida cambio, se encuentra en paz y no tiene contratado ningún abogado. Reconoce que hay familia que se ha alejado, hay amistades que se han distanciado y que no cualquiera acude a la cárcel a visitarlo a él o a sus compañeros.

“Hay mucha gente que lastime, la relación que ellos tenían, las amistades… ¿quién puede confiar en una persona que su papá lo presentan como un secuestrador?”, reflexionó Omar "Gato" Ortiz.

Sobre su familia comparte que tiene siete hijos pero solo ve a dos porque los demás ya no quisieron acompañarlo en esta etapa. Al hablar sobre su futuro comparte que le hubiera gustado seguir en el futbol “mi plan era seguir nuevamente en el futbol y ser entrenador de portero”.

Omar "Gato" Ortiz agradeció a la activista que le diera voz y confiesa que espera que algún día pueda hablar con los afectados aunque aclara que en su expediente se señala que ninguna de las víctimas lo reconoció.

