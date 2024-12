Esposa de influencer "Gordo Peruci" también falleció tras ataque en Sinaloa

El youtuber Leobardo Aispuro, conocido como "El Gordo Peruci", fue asesinado a balazos en la colonia 21 de Marzo, al oriente de Culiacán, en Sinaloa, en el marco de la violencia que se vive en aquel estado desde julio pasado. Aispuro y su esposa se encontraban en un tienda cuando fueron baleados.

El cuerpo de "El Gordo Peruci" quedó sin vida sobre el asfalto, mientras que su pareja fue trasladada a un hospital aún con vida, pero falleció poco después, según confirmaron familiares de la pareja. "Los vamos a extrañar primos", fue uno de los mensajes que uno de sus familiares compartió, acompañado de una fotografía de ambas personas.

Gordo Peruci

Leobardo Aispuro era conocido por sus videos de humor con los cuales llegó a tener 159 k suscriptores y 419 contenidos en YouTube. En su último clip "El Gordo Peruci" llamado "El Thor más fuerte gana $50 mil / que equipo será el más veloz, pata de pollo vs sopita con huevo", en donde realizaban un concurso.

El Gordo Peruci mostraba armas en sus videos y aseguran que era cercano a "Los Chapitos"

El video fue subido hace apenas 12 horas del mismo día en que el youtuber fue asesinado. Ahí, sus fans aprovecharon para dejarle algunos mensajes de despedida.

"Descanse en paz compa Peruci, gracias por todos esos momentos de diversión y entretenimiento, independientemente de lo que pasó, sólo Dios puede juzgarnos! Que Dios te tenga en su santa gloria, mucha fortaleza y pronta resignación para tu familia. Ánimo", "No hace mucho que comencé a ver tus videos, pero desde entonces no me perdía ninguno, gracias por las risas, descansa en paz gordito", señalan.

En algunos de sus videos Leobardo Aispuro mostraba armas, lo que causaba polémica sin embargo fue la supuesta relación que llegó a tener con los líderes de una de las fracciones del Cártel de Sinaloa lo que causaba más controversia. En algún momento, se distribuyó una foto de "El Gordo Peruci" con Néstor Isisdro Pérez Salas, identificado por las autoridades federales como "El Nini", y con Mario Alexander Gámez, "El Piyi", lugartenientes de "Los Chapitos.

Hace apenas unos días, el influencer Miguel Vivanco, conocido como "El Jasper", también fue asesinado en Culiacán. El joven era amigo de Marcos Castro, conocido como "Markitos Toys", quien ha sido vinculado a "Los Chapitos" y cuyo restaurante Ranch Roe fue incendiado, lo que provocó que éste se mantuviera alejado de las redes sociales durante algunos días.

