El Gato Ortiz se siente un hombre libre desde que se acercó a la religión: "Soy feliz en este lugar"

Omar Ortiz era uno de los porteros más confiables en la Liga Mx, pero la vida le tenía un cambio preparado para el portero, ya que sería condenado a 75 años de prisión por ser vinculado con una banda de secuestradores. Ahora, después de algunos 13 años cumpliendo su condena en el penal se acercó a Dios y ahora es pastor. El 'Gato' se dedica a profesar la religión y a compartir la palabra del señor en el centro penitenciario.

El exportero se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de Cadereyta, donde busca compartir la palabra de Dios con sus compañeros que están cumpliendo una condena en el mismo centro. Eso sí, Ortiz dejó claro que desde que se acercó a Dios, se siente libre, a pesar de no poder salir del penal en el que se encuentra pagando los 75 años de condena que le fueron otorgados en el 2012.

El exfutbolista de 48 años concedió una entrevista para el canal 6, donde habló sobre cómo ha cambiado su vida desde que ingresó al penal de Cadereyta, siendo Dios uno de los motores en dicho cambio. En la charla expresó que no fue algo que el decidiera, sino que fue Dios el que hizo el cambio de un día para otro. Todo ocurrió después de un motín muy violento que se vivió en el módulo cinco.

"No fue algo mío, fue algo de Dios, de un día para otro. En un motín que se hizo en el módulo cinco, hubo tragedia ese día. Rodeado de muerte, rodeado de mucho fuego, de mucha agresividad y de un día para otro empecé a hablar de Dios", recordó Ortiz.

Omar expresó que agradece que su vida se "echara a perder" hace 13 años, ya que gracias a eso se acercó a Dios y con esto pudo volver a encontrar su camino y una mejor vida, ahora de la mano del señor. Ortiz aseguró que en ese motín se llegó a decir que lo habían matado, pero el exfutbolista dejó claro que murió la persona que fue condenada por secuestro y nacía una nueva versión de Omar Ortiz, ahora un joven que se dedica a predicar la palabra de Dios.

"Yo despierto muy golpeado, me llevaron al hospital y todo. En algunos lugares dijeron 'mataron al Gato Ortiz'; ahí se murió esa persona. Esa persona en la cual para muchos era agradable, divertida, a lo mejor difícil de tratar, rebelde, enojona", dijo Omar.

El 'Gato' confirmó en la entrevista que está feliz dentro del centro penitenciario desde que comenzó a profesar la palabra del señor, pero también dejó claro que muchos de sus familiares y conocidos no pueden entender que esté feliz en dicho lugar. Omar dejó claor que la felicidad que siente está relacionada con todo lo que le ha enseñado Dios en los últimos años de vida.

"Soy feliz en este lugar. Mucha gente no lo ha entendido, muchos familiares míos, el cómo una persona puede ser feliz en este lugar, o el creerse que está en la comodidad en este lugar, pero, te voy a hablar de lo que el Señor me ha enseñado. La palabra dice, la mayoría de la gente conoce ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece", continuó.