Sheinbaum alista estrategia de seguridad en Tabasco tras ataque en antro DBar que dejó 6 muertos

Ante los hechos violentos que se han registrado en Tabasco, se alista una estrategia de seguridad para la entidad, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Detalló que el gabinete de seguridad está diseñando estrategias para cada estado e incluso algunas regionales por las características que se presentan.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, expresó que “todo el apoyo federal que requiera a Tabasco”.

“Vamos a estar muy de cerca. Hay una estrategia general y, además, estamos trabajando en estrategias estatales y, en algunos casos, regionales porque, aun cuando hay temas de delincuencia organizada en la mayoría de estos lugares donde hay altos niveles de violencia y homicidios particularmente, cada uno tiene su característica”, señaló.

“Entonces, estamos trabajando todo el Gabinete de Seguridad y con las autoridades estatales en estrategias especiales para cada estado. Entonces, así lo estamos haciendo en el caso de Tabasco, que tiene su problemática particular”, aseguró.

La titular del Ejecutivo Federal dijo que quien coordina las acciones es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch en coordinación con el secretario de Seguridad Pública, con el gobernador.

Fiscalía de Tabasco asegura que fue un ataque directo

La Fiscalía General del Estado de Tabasco, informó que oficialmente son 6 muertos y 10 lesionados el saldo del ataque en el Antro DBAR en la ciudad de Villahermosa en Tabasco.

Al respecto el vicefiscal, Gilberto Melquiades explicó que cinco personas murieron en el lugar de los hechos y una persona más falleció en el hospital, además, todas las víctimas son mayores de edad.

En cuanto a los lesionados, cinco fueron alcanzados por las balas y otros 5 quedaron con lesiones en la huida del ataque incluyendo a una mujer.

Las autoridades reportaron que 5 heridos están identificados y otros 5 están siendo localizados por la Fiscalía General del Estado.

Respecto al móvil del ataque, Gilberto Melquiades comentó que no fue un tema de delincuencia organizada, si no un ataque directo contra una persona y no hay reporte hasta el momento de personas arrestadas por el caso.

