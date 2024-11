¿Quién es Cheesur, el youtuber que insultó a ”El Mencho” y desapareció?

Nermin Mimi Dzaferovic fue reportado como desaparecido y coincidió luego de haber publicado un mensaje en sus redes sociales donde insultó a los cárteles de drogas ilícitas en el que incluyó a Nemesio Oseguera Cervantes, a.k.a. “El Mencho”. No obstante, el creador de contenido es conocido por publicar mensajes polémicos.

Desde el pasado domingo 22 de septiembre, el youtuber mejor conocido como Cheesur dejó de ser visto, ese mismo día el influencer escribió el mensaje en contra de Oseguera Cervantes y los cárteles de narcotráfico, el cual le había valido alcanzar 560,500 visualizaciones y obtener poco más de 3,000 Me Gusta ante de haber eliminado el mensaje en X.

“Fuck the Mexican cartel. Fuck El Mencho. Pull up in Jacksonville, Florida”. (Que se jodan los cárteles mexicanos, que se joda El Mencho. Vengan a Jacksonville, Florida".): Cheesur.