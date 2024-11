Influencer que insultó a “El Mencho” desaparece, su insulto viralizó con medio millón de vistas

Cheesur es un streamer de Estados Unidos que ha generado polémica con sus contenidos, desde el hecho de fingir su muerte y recaudar fondos hasta insultar al fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” en una publicación en X.

En el mensaje compartido en X, Cheesur ofendió a todos los cárteles que trafican drogas ilegales de México, pero además el creador de contenido arremetió contra el ex soldado de Infantería que se unió al crimen organizado, que este fin de semana su organización sufrió un duro golpe al ser arrestado su yerno Cristian Fernando "N" a.k.a. “El Guacho”.

“Fuck the Mexican cartel. Fuck El Mencho. Pull up in Jacksonville, Florida”. (Que se jodan los cárteles mexicanos, que se joda El Mencho. Vengan a Jacksonville, Florida".): Cheesur.