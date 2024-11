Ladrones tienen nuevo modus operandi, así te roban mediante servicios de paquetería

A través de redes sociales se ha dado a conocer que los criminales ahora usan nuevos métodos para hacerse de la información personal de sus víctimas o para conseguir dinero. Esto porque simulan ser repartidores de mensajería y piden a la gente que escanee un código QR, sin embargo al hacerlo el usuario sufre el robo de su información personal poniendo en riesgo sus datos bancarios o cuenta de WhatsApp.

Ante esta ola de casos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alerta a la población sobre diversos reportes de fraudes y estafas que se han realizado a través de una aplicación de mensajería instantánea, y emite recomendaciones para evitar ser víctimas de algún delito.

¿Cuál es el nuevo modus operandi de robo?

Se ha identificado que ciberdelincuentes utilizan una aplicación de mensajería para suplantar identidades o crear situaciones falsas, buscando obtener dinero o información personal sensible. Algunas de las prácticas más comunes son la suplantación de identidad, al fingir ser un familiar, amigo o conocido en apuros. Ofertas falsas al prometer premios, descuentos, sorteos inexistentes en los que el usuario nunca participó.

También solicitan códigos de verificación que son enviados por mensaje SMS para poder tener acceso a la cuenta personal desde otro dispositivo y poder suplantar la identidad de la víctima y con ello obtener beneficios económicos por medio de depósitos a través de transferencias bancarias.

¿Cómo evitar ser víctima de un delito al recibir paquetería?

Ante estas situaciones se emiten las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de la ciberdelincuencia:

• Verifica la identidad del remitente, si recibes un mensaje sospechoso, llama directamente a la persona o utiliza otro medio para confirmar su identidad.

• No compartas códigos de verificación, ya que la aplicación no solicita estos códigos a través de mensajes o llamadas.

• Activa la verificación en dos pasos, esta función agrega seguridad adicional a tu cuenta.

• No abras enlaces sospechosos, desconfía de mensajes con enlaces que prometen premios o beneficios poco realistas.

Si crees que alguien robó tu cuenta, los dos pasos a seguir son los siguientes:

Envía un correo electrónico (en español) a support@whatsapp.com con el asunto: Teléfono robado/extraviado: por favor desactiva mi cuenta. En el mensaje se debe colocar el número telefónico completo (incluyendo códigos de país y área) y describir lo que sucedió.

