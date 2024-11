Exhiben diputados presunto desvío de recursos en Interapas de San Lus Potosí

Durante la comparecencia de directores de organismos de agua potable en el Congreso del Estado, PRI y PVEM exhibieron las graves deficiencias y posible desvío de recursos que registra el Interapas que da servicio a la capital de San Luis Potosí y los municipios conurbados de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.

En el turno del director del organismo metropolitano capitalino Inteapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, la diputada del PRI y también presidenta estatal de ese partido, Sara Rocha Medina, reprochó el uso del presupuesto del Interapas para de ahí el Ayuntamiento de la capital hacer promoción personalizada en medios de comunicación y no para incentivar la cultura del agua y la cultura del pago del servicio.

"Es importante la promoción o la publicidad, pero no debe ser exclusivamente para los funcionarios públicos del municipio o que se quieran proyectar para otros temas, es urgente que revisen los convenios de Interapas, es importante que ese recurso se use para la población, porque al final ocho millones, quince o veinte le sirven a la población y no para protagonizar personajes del Ayuntamiento", estableció.