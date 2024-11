Justin Trudeau no está de acuerdo en excluir a México del T-MEC, asegura Claudia Sheinbaum

El primer ministro de Canadá (Justin Trudeau) no está de acuerdo con sacar a México del T-MEC, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo anterior luego de que algunas autoridades canadienses han afirmado que México necesita salir del tratado que hay con Estados Unidos y dicho país.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que los líderes canadienses que han afirmado eso es porque están en elecciones y es parte de una estrategia electoral, sin embargo, resaltó que luego de su plática con Justin Trudeau, quedó en claro que el T-MEC seguirá, así como el diálogo entre ambas naciones.

“Sí, el primer ministro no está de acuerdo en sacar a México del tratado. Me lo comentó muy claramente y acordamos seguir dialogando. Ellos tienen también sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de una campaña electoral. Pero el primer ministro no está de acuerdo”, comentó.