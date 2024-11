VIDEO: 2 mujeres caen dentro de una tumba en Monterrey en pleno Día de Muertos

La visita a un cementerio este 2 de noviembre, en pleno Día de Muertos, se convirtió en una tragedia para dos mujeres que visitaron el Panteón de San José en Monterrey, Nuevo Léon, cuando cayeron al interior de una profunda tumba, lo que desató un operativo de rescate para sacar a las víctimas.

Los hechos ocurrieron este sábado en la colonia Cumbres Jade en la entidad nuevoleonesa, en el que arribó el cuerpo de Protección civil de Nuevo León para realizar maniobras de rescate de las personas que no podían salir por su propia cuenta de la fosa de más de dos metros de profundidad.

2 mujeres cayeron dentro de una tumba y sufrieron lesiones

Los rescatistas siguieron los protocolos de seguridad y rescate, trabajaron en coordinación para sacar a ambas mujeres que cayeron en una tumba, quienes sufrieron varias lesiones.

Rescate de dos mujeres en Nuevo León Foto: FB @ProtecciónCivilNuevoLeón

Una de las víctimas identificadas como Jaqueline Yazmín Acevedo, de 30 años, presentó politraumatismo, fue llevada de urgencia al Hospital Metropolitano; mientras que María Lourdes Acevedo Aldape de 53 años, fue llevada al Hospital de Zona número 21 para ser atendida y revisar posibles heridas.

Invitan a extremar precauciones en panteones

No obstante, el rescate dejó preocupados a los asistentes del panteón, quienes fueron testigos del operativo que rescató a dos mujeres con arneses y cuerdas. Al momento no hay información sobre el accidente; sin embargo, las autoridades recomendaron caminar con extremo cuidado para no ser víctimas del algún accidente cuando visiten a sus muertos.

Sigue leyendo:

"Ella se confíó y le regalaron un bote de leche", tía del bebé robado en Nuevo León revela detalles del rapto

De regalar 200 pesos a analizar las huellas digitales: cronología de la desaparición del bebé Juan Carlos

DRV/TJM