Claudia Sheinbaum llama a informarse para no caer en fraudes como en el caso de Marilyn Cote

Ante casos como el de Marilyn Cote, una abogada que se hacía pasar por psiquiatra en Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum pardo llamó a informarse, pero también a denunciar. Indicó que se mejorará la coordinación con las Secretarías de Educación Pública, quien es quien otorga títulos y las cédulas profesionales, con la de Salud.

Recalcó que el caso de Core es un “fraude, pero además vinculado con temas de salud, que es muy grave. Aparte de un tema administrativo, es un tema penal, entonces no puede una persona ofrecer servicios de salud, que es algo delicado, cuando no tiene la cédula profesional para ello”. En la mañanera, destacó la importancia de que los ciudadanos se informen, pero denuncia ya que no se pueden prescribir medicamentos controlados.

“Entonces, sí es importante que el ciudadano se informe, pero también todas las denuncias que tenga que haber, porque puede ser muy grave y además en este caso eran medicamentos controlados. Entonces, imagínense”, refirió.



¿Quién es Marilyn Cote?

El caso de Marilyn Cote generó gran revuelo en la comunidad médica, tras darse a conocer que se trataba de un perfil falso, sin cédula profesional ni preparación para recetar medicamento. Luego de que se diera a conocer el fraude de la supuesta psiquiatra, salieron a la luz las fotografías que manipuló para asegurar que contaba con una larga trayectoria profesional.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Puebla puso la fecha límite para hoy 14 de noviembre, para que Marilyn demuestre que cuenta con estudios en materia médica. De lo contrario, podrá ser sancionada con multas, o hasta arrestos de 36 horas.

“Estamos a la espera de cinco días par que ella pueda entregar título, cédula, si ella no presenta estos documentos entonces ya se procederá a otra sanción administrativa, son cinco días hábiles que se cumplen el día jueves”, declaró Araceli Soria, secretaria de Salud.

Sigue leyendo:

La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum: minuto x minuto | EN VIVO

Presentan Plan Energético que busca un ahorro de 50 mmdp en Pemex

edg