VIDEO: así jalaba y obligaba Marilyn Cote a su psiquiatra para fingir que era su novio y presentarlo a vecinos

Nuevos testimonios sobre el caso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote han salido a luz luego de que el caso se hizo público en redes sociales. Ahora, una reciente grabación - captada por cámaras de seguridad del fraccionamiento donde la mujer vive en el estado de Puebla - ha evidenciado las extrañas conductas de la abogada, pues, de acuerdo con sus vecinos, en alguna ocasión se le vio forcejando con un hombre para posteriormente presentarlo en cada casa de la unidad habitacional como su pareja.

Aunque no está claro que día ocurrieron los hechos, en el video - que ya ha generado debate en redes - se ve a la mujer forcejando y jalando a un hombre para posteriormente tocar la puerta de un domicilio. El sujeto que aparece en la grabación presuntamente sería el médico Rodrigo Orcajo, a quien Cote solía presentar como su pareja en redes sociales, incluso, la mujer apareció en una revista local presumiendo su relación.

La grabación fue compartida por vecinos de la mujer, quienes han relatado - a diferentes medios y canales de YouTube - cómo era vivir con la falsa psiquiatra. Uno de sus vecinos reveló - para el podcast el médico Mr. Doctor - que Cote era sumamente agresiva y compartió audios tomados de un grupo vecinal, donde se escucha a la abogada llamando "cerdita" a otra mujer, de igual manera se oye a la mujer decir frases como "tapón de alberca" para referirse a otra de sus vecinas.

En ese mismo podcast, los vecinos de Cote señalaron que la mujer solía decir que tenía esposo y un día tocó puerta por puerta para presentar a su supuesta pareja, comentando que la boda habría ocurrido en Estados Unidos. Ahora, se han publicado las grabaciones donde presuntamente se vería a Cote forcejando con un hombre para obligarlo a tocar la puerta de uno de sus vecinos y así presentarlo como su pareja.

¿Psiquiatra de Marilyn Cote víctima o cómplice?

De acuerdo con lo dicho por Cote en sus redes sociales su pareja sería un hombre identificado como Rodrigo Orcajo, quien además es psiquiatra. En este sentido se ha confirmado que el sujeto sí tiene cédula que acredita sus estudios, pero él ha negado tener una relación sentimental con la abogada. Según su propio testimonio, él conoció a Cote en terapia, puesto que era su psiquiatra, pero negó haber tenido una relación sentimental.

Cabe mencionar que, según las investigaciones de Mr. Doctor, Cote agregaba la cédula profesional de Orcajo para las recetas donde recetaba medicamentos controlados. Este punto no lo abordó Rodrigo Orcajo, quien no pudo explicar cómo fue que la falsa psiquiatra lo agregaba en sus recetas; de igual forma, el psiquiatra no pudo explicar por qué no detuvo a Marilyn, o si es que él estaba enterado de los engaños que ella le hacía a las personas.

Marilyn Cote es una sociópata, dice su psiquiatra

Rodrigo Orcajo es el médico que Cote presentaba como su novio. Foto: @MrDoctorOficial

Sobre el asunto por el que Cote acudió al psiquiatra, Orcajo solo comentó que estaba siendo tratada porque la diagnosticó como sociópata, pero no dio a conocer más detalles sobre la salud mental de la abogada, quien actualmente enfrenta fuertes denuncias en redes sociales por haber puesto en riesgo la vida de decenas de personas que acudieron con ella. Por ahora, el consultorio donde Cote daba terapia permanece suspendido, en espera de que ella presente los títulos requeridos que demuestren que está capacitada para atender a pacientes psiquiátricos.

