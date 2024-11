Del exceso de photoshop a fingir ser karateka, poliglota y psicóloga del FBI: las claves del engaño de Marilyn Cote

El nombre de Marilyn Cote sigue en tendencia en las redes sociales, pues cada vez son más las personas que rompen el silencio sobre la falsa psicóloga y exponen los engaños que ella misma compartía en sus cuentas oficiales. Aunque la mujer ya borró toda la evidencia sobre sus mentiras - eliminando sus perfiles sociales - sus extrañas fotografías siguen circulando en las plataformas digitales, causando polémica y debate en torno a la salud mental.

Cote saltó a la fama en días recientes, luego de que internautas compartieron sus extrañas fotografías repletas de ediciones. Lo que empezó como una burla por el exceso de photoshop, terminó revelando sorprendentes hallazgos, pues las personas descubrieron que la presunta psiquiatra amante de los filtros en realidad era una abogada, quien no contaba con la formación para dar terapia y mucho menos para recetar medicamentos controlados.

Según su grado de estudios, Cote estudió la carrera de Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Además, cursó una maestría en Criminalística en el Colegio Libre de Estudios Universitarios y un doctorado en Psicología en la Escuela Libre de Psicología. No obstante, estos títulos no la acreditarían para dar terapia y menos para recetar medicamentos contra la depresión y la ansiedad, como ella lo hacía en su consultorio ubicado en la ciudad de Puebla.

Luego de que se descubrió la verdadera formación de Cote, sus vecinos, ex pacientes y ex colaboradores han salido a medios de comunicación para compartir detalles aún más escalofriantes, pues han revelado que la mujer no solo mentía en su formación académica, sino que también decía mentiras sobre su vida personal, su nacionalidad, sus parejas y demás. Sin duda es un caso que ha conmocionado a la sociedad mexicana y ha evidenciado la importancia de la salud mental.

¿Karateka, poliglota y psicóloga del FBI?

Según las investigaciones Cote no es originaria de Italia como solía decir a sus pacientes y en redes sociales, en realidad ella nació en el estado de Tlaxcala, en México. Tampoco es verdad que tenga conocimientos en Karate, pues se demostró que las fotografías que compartía - donde presuntamente se le veía practicando este deporte - fueron editadas con photoshop y en realidad pertenecen a modelos, o atletas reconocidos en dicha disciplina.

En cuanto a sus estudios, Cote no ha acreditado haber sido estudiante de la Universidad de Oslo y de la Universidad de Harvard, títulos que presumía en redes; únicamente hay registro de sus cédulas profesionales de la BUAP, el Colegio Libre de Estudios Universitarios y de la Escuela Libre de Psicología. Tampoco se ha corroborado que tuviera formación por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI), como ella solía presumir en su antigua cuenta de Instagram.

Medicaba pacientes con la receta de otro médico y prometía vacunas contra la depresión

Hasta ahora, no se ha determinado si Cote actuó sola o si contaba con un cómplice, pues trascendió que en sus recetas ella agregaba la cédula profesional de otro médico, quien sí es psiquiatra. Se trata del médico Rodrigo Orcajo, quien supuestamente era el psiquiatra de la mujer y la conoció en terapia. El especialista dio la cara en una reciente entrevista realizada por el creador de contenido - y también médico - Mr Doctor, pero no pudo explicar cómo fue que Cote obtuvo sus recetas para poder administrarle medicamentos a sus pacientes, por lo que su responsabilidad en el caso está en duda.

Pacientes de Cote han denunciado que ella prometía curar la depresión en cuestión de días, además aseguraba tener una vacuna para este padecimiento. Fueron decenas de personas las que cayeron en el engaño de la falsa psiquiatra, quien ahora deberá demostrar que cuenta con los títulos necesarios para dar terapia y recetar medicamentos a las personas, de lo contrario podría terminar tras las rejas. Actualmente, el consultorio donde atendía Marilyn Cote se encuentra suspendido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

