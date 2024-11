Presupuesto del INE para elección judicial no es justificable, insiste Claudia Sheinbaum

El gasto que propone el Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección judicial del 1 de junio de 2025, con un presupuesto de 13 mil millones de pesos, no es justificable. Así lo recalcó la Presidenta Claudia Sheinbaum, después de que el organismo electoral envió una carta para insistir en que el presupuesto está probado.

“El mensaje es que no es justificable el presupuesto que están enviando. Es más presupuesto en el 2025 que el del 2024 lo que están pidiendo (...) ahora, sí va a haber una elección el próximo año para las personas del Poder Judicial, pero a diferencia de las elecciones del 2024 no hay financiamiento no hay financiamiento a partidos políticos especial para campañas electorales, porque no hay financiamiento para la campaña de jueces, juezas, magistrados y magistradas, ministros y ministras, no hay recurso público para las campañas, es mínima la campaña que van a establecer, pero no hay financiamiento público.

“No hay financiamiento a los candidatos y candidatas, por qué tanto recurso, hemos dicho que es un año especial, porque el objetivo es disminuir el déficit del 2024 y las elecciones se pueden hacer sin necesidad de tanto gasto”, recalcó en la Mañanera del Pueblo de este 14 de noviembre.

La mandataria señaló que hasta el momento no ha tenido una notificación sobre dicha carta del Instituto Nacional Electoral, organismo que los recursos garantizan una elección ordenada y eficiente.

INE pide presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos

En dos oficios entregados a Palacio Nacional, el INE solicitó un total de 13 mil 205 millones de pesos como presupuesto precautorio para la organización de elecciones extraordinarias en el Poder Judicial. A este monto se suman 4 mil 620 millones de pesos asignados bajo la misma categoría para la organización de una posible consulta popular.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que el INE debe prever, como lo señala una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el desarrollo de las obligaciones constitucionales.

Los oficios forman parte de un trámite anual en el que en principio se confirma la petición de 15 mil 295 millones para la operación ordinaria del Instituto, así como 7 mil 354 millones de financiamiento público a los partidos.

INE: Foto: Cuartoscuro

EDG