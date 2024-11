Iniciativa para despenalizar aborto en CDMX aumenta riesgo de muerte materna: Joaquín Ruiz Sánchez

El gineco-obstetra Joaquín Ruiz Sánchez estimó que la mujer no está siendo considerada en esta iniciativa que busca despenalizar el aborto en la Ciudad de México sin importar el periodo de gestación de la o el bebé.

“No han tomado en cuenta a varios actores de esta decisión: la mujer, los médicos y desde luego las niñas y niños por nacer, que no está considerado como parte de la propuesta”, declaró Joaquín Ruiz Sánchez en entrevista para el programa “Reporte H con Blanca Becerril, de Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Subrayó que esta iniciativa no logrará disminuir el riesgo que tienen las mujeres de enfermarse o morir en el proceso de su embarazo. La evidencia nos dice que no existe el aborto seguro, mucho menos en una avanzada etapa de gestación.

“Se ha argumentado que el tema del aborto pudiera haber sido un factor que disminuyera esta morbimortalidad y no ha pasado así porque el tema de despenalizar el aborto no sido el factor determinante”. Es claro: el aborto no reduce la mortalidad materna,son otros factores, como salud, educación, seguridad, entre otros, declaró.

El ginecólogo obstetra puso como ejemplo otras entidades del país que descendieron su tasa de mortalidad materna a pesar de que no es legal el aborto en esos estados.

Aseguró que la única forma de disminuir la tasa de mortalidad materna es dando acceso a los servicios de salud con centros hospitalarios más cercanos en las zonas rurales. Aseveró que esta medida descenderían las muertes de las madres y de los bebés durante el embarazo, el nacimiento y el primer año de vida.

Señaló que esta iniciativa de despenalizar el aborto en la CDMX en cualquier etapa de la gestación aumenta el riesgo de muerte para las mujeres, porque se realizan procesos químicos, médicos y quirúrgicos que ponen en riesgo a la mamá. No solo no existe la infraestructura, ni el personal médico suficiente, sino que el cuerpo de la mujer gestante no está preparado para el aborto inducido, mucho menos para aborto en etapas avanzadas de gestación, como se proponía.

“Sabemos los médicos que un aborto después de las 12 semanas es un procedimiento quirúrgico de muy alto riesgo por todo lo que supone, tenemos que considerar que es un cuerpo y un útero que no están pensados en ese momento para la expulsión de un bebé”, comentó el especialista.

Indicó que la despenalización del aborto en la CDMX es más una cuestión ideológica que un tema de salud pública y se está agarrando un camino muy peligroso por ser un procedimiento medico complicado que los doctores no realizan de manera cotidiana lo que hacen más complejo. Dijo que el gremio médico no fue consultado, a pesar de que en ellos recae toda la responsabilidad.

Afecciones por aborto

Agregó que se suman enfermedades de salud mental como la depresión tras un aborto, lo que haría a una mujer más vulnerable emocionalmente.

“El tema de perder a un bebé es un dolor durísimo para las mujeres desde el punto de vista emocional. Nos lo dirán los psicólogos, pero yo he platicado con algunos y señalan que aun las que lo deseaban perder cuando lo pierden es doloroso”, comentó doctor Joaquín Ruiz Sánchez.

Habló también del dolor fetal. "Las y los bebés, desde el segundo trimestre de embarazo, ya son sensibles al dolor. El aborto lo sienten y lo sufren. Y un aborto hasta el séptimo, octavo o noveno mes es inhumano, es un crimen", dijo el especialista.

El pasado 10 de octubre la diputada de Morena Yuriri Ayala Zúñiga presentó en el Congreso de la CDMX una iniciativa que busca eliminar el delito de aborto en el Código Penal para evitar y frenar la criminalización contra las mujeres.

Aunque en la Ciudad ya está permitido que las mujeres interrumpan su embarazo legalmente en el Código Penal hasta la semana 12, después de este tiempo puede ser considerado como un delito, por ello el dictamen busca eliminar este delito.

Diputados de la Ciudad de México discutieron en días pasados el dictamen para que las mujeres puedan tener el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo.

Sin embargo, la discusión entró a la congeladora para evitar que exista alguna falla o vacío que perjudique la salud de las mujeres.

