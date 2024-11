Cecilia Vadillo: se busca eliminar delito de aborto en Código Penal de CDMX, pero no permitirlo hasta los 9 meses

Cecila Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Cuidad de México, aclaró que el grupo parlamentario de Morena busca que eliminar del Código Penal el delito del aborto bajo cualquier circunstancia más no permitir la interrupción del embarazo hasta los nueve meses.

“Tener al sistema penal en una cuestión de salud dificulta mucho el acceso de las mujeres al sistema de salud. Por ejemplo, los casos donde hay mujeres que abortan de manera espontánea y en lugar de ser llevadas al hospital para recibir atención médica, que es lo que necesita una mujer que tuvo un aborto espontáneo, son llevadas a la Fiscalía, entonces, esto es lo que queremos evitar”, explicó la diputada local por Morena en entrevista para el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Medio Group.

La diputada Cecila Vadillo ofrece una conferencia de prensa junto a colectivas y activistas a favor de la despenalización del aborto. Créditos: @Ceci_vadillo

Subrayó que existe la Ley de Salud de la Ciudad de México donde se establece el límite para el aborto, que son 12 semanas, entonces, no estamos permitiendo el aborto hasta los 9 meses.

La legisladora Cecilia Vadillo señaló que en estos 17 años que la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas ha sido un derecho en la Ciudad de México se han observado algunos temas que se deben modificar o se deben evitar.

"Esos 17 años nos han revelado estadísticas muy interesantes, más del 80% de las mujeres que se van a realizar una interrupción del embarazo lo hacen antes de las 8 semanas, porque lo que una mujer quiere cuando accede a un aborto, cuando decide tomar esta decisión es que sea lo más rápido posible”, estimó la diputada de Morena.

Cecilia Vadillo especificó cuáles son los casos o excepciones, los cuales busca su grupo parlamentario dejen de ser un delito en el Código Penal de la Ciudad de México en caso de una interrupción de embarazo pasadas las 12 semanas de gestación.

“Hay casos muy particulares donde se requiere de un aborto más allá de las 12 semanas, son cuando hay situaciones médicas como malformaciones genéticas y diversas, otras situaciones que hacen que muchas veces las madres a pesar de que saben que sus hijos van a nacer sin vida deben de continuar su embarazo porque el sistema Salud no puede proporcionarles lo necesario para terminarlo a pesar de saber que el feto viene con malformaciones y no va a poder sobrevivir afuera del útero, hay casos también de violencia sexual sobre todo en niñas y adolescentes que tienen una detección tardía del embarazo y hay casos donde las mujeres más pobres, más vulnerables, no tienen acceso al sistema de salud”, mencionó.

