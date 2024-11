En comisiones avanza despenalización del aborto en CDMX

Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen que despenaliza por completo el aborto en la capital. Con 15 votos a favor, y 6 en contra, los legisladores avalaron derogar los artículos 144, 145, 147 y 148 del Código Penal que criminalizaban el aborto después de las 12 semanas de gestación; asimismo, se elimina el delito de abortó del artículo 76 de la misma legislación.

Quienes votaron en contra fueron los panistas: Olivia Garza, Lizzet Bernal, Enrique Sánchez Flores y Diego Garrido; además, de las legisladoras del Verde, que son alianza con Morena, Yolanda García y Paula Pérez. Ante la presión de diversos panistas de suspender la sesión por irregularidades en la convocatoria pues no se aviso con 48 horas de anticipación, el presidente de la comisión de administración y procuración de justicia, Alberto Martínez Urincho, que está reunión fue convocada de urgente.

En respuesta, el panista, Diego Orlando Garrido refirió que impugnarán la misma porque es “ilegal”. Al argumentar el dictamen, la diputado del PT, Jannete Guerrero destacó que la despenalización del aborto no es sólo un tema de salud, sino de justicia social y de derechos humanos para que las personas gestantes puedan tomar decisiones seguras y dignas sobre su vida reproductiva.

Subrayó que despenalizar es no castigar; mientras que legalizar es permitir y regular, “lo que nosotros estamos haciendo es despenalizar, no confundamos”. Por su parte, la diputada del PAN, América Rangel detalló que con esto se elimina el límite para abortar hasta las 12 semanas de gestación, lo que implica que ahora se podría abortar en cualquier etapa del embarazo.

Con esto se planea eliminar el aborto del Código Penal

Créditos: Archivo El Heraldo de México

“Incluso un minuto antes de parto, matando a un ser humano completamente formado y preparado para vivir”, destacó.

En tanto, la morenista, Valentina Batres recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó claro que criminalizar a quienes buscan un aborto es incompatible con los derechos humanos y la justicia. Mientras que, la panista, Olivia Garza apuntó que el niño no nacido tiene derecho a la vida, “por lo que si hablamos que vamos a interrumpir el embarazo o el parto cerca del nacimiento, es un niño que ya tiene vida propia, lo estaríamos asesinando”.

La legisladora de Morena, Valeria Cruz recalcó que no van a matar bebés “por lo que no sé si reír o llorar con los argumentos de la oposición”. Del mismo partido, Elizabeth Mateos recordó que en 2007 fueron la primera Ciudad en aprobar la interrupción legal del embarazo, y que ahora vuelven a marcar el rumbo con la aprobación de este dictamen que busca ponerse un alto al estigma y criminalización hacia las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

“No aceptaremos más la opresión disfrazada de moralidad, este no es un espacio para abrazar ideas fascistas y conservadoras, en la Ciudad de México luchamos por nuestros derechos y no permitiremos que la derecha imponga su agenda retrógrada sobre nuestras vidas”, dijo.

En CDMX el aborto es legal desde el 2007 hasta las 12 semanas

Créditos: Archivo El Heraldo de México

La legisladora del PRI, Tania Larios comentó que esta discusión revivió los tabúes y estigmas que parecían ya superados tras la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en 2007. Una de las promoventes de esta iniciativa y morenista, Yuriri Ayala recordó que se abrieron, de enero a septiembre de este año, 131 carpetas de investigación en la Fiscalía capitalina en contra de mujeres por abortar, por lo que dijo que debe de criminalizarse este tema. Se prevé que este dictamen suba al pleno el próximo jueves 7 de noviembre; la discusión para aprobar el dictamen tuvo una duración de 3 horas aproximadamente.

Brugada pide no distorsionar dictamen sobre despenalización del aborto

La jefa de gobierno, Clara Brugada exigió no distorsionar el dictamen sobre la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Asimismo, afirmó que el dictamen que aprobó el Congreso de la Ciudad de México “tiene como objetivo la despenalización del aborto, es decir, sacar la interrupción del embarazo del Código Penal”.

El aborto es parte de los derechos reproductivos de la mujer

Créditos: Archivo El Heraldo de México

En conferencia de prensa en el Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina dejó en claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la penalización del aborto. Añadió que el aborto es un tema de salud pública y deberá regularse en las leyes o normas en la materia correspondiente.

“Así que el dictamen que se está discutiendo en el Congreso de la Ciudad es congruente con esta sentencia. El Congreso, entonces, está retirando del Código Penal un asunto que es de salud pública y justamente en la ley o las normas que regulan la prestación de servicios médicos habrá que regular este tema, no en el Código Penal”, puntualizó.

Señaló “que no se está añadiendo, quitando más que lo que realmente le toca, es decir, no puede estar la interrupción del embarazo en el Código Penal”. “Se trata de que no se penaliza, sino que se regula justamente como debe ser a través de las normas de salud. Y esto no es nuevo, esto ya fue determinado como inconstitucional la penalización del aborto por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no estamos haciendo algo más allá”, concluyó.

