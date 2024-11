Aborto divide a panistas en Congreso CDMX

El Congreso de la Ciudad de México anda que arde con la propuesta de Morena para eliminar el delito de aborto del Código Penal. Yuriri Ayala trae esta iniciativa con la intención de que ninguna mujer sea criminalizada por decidir sobre su cuerpo, sin importar en qué etapa del embarazo se encuentre. Como era de esperarse, el tema no sólo causa revuelo entre la gente, sino también entre los partidos.

En el PVEM, uno de los aliados morenistas, las diputadas Yolanda García Ortega y Paula Alejandra Pérez votaron en contra del dictamen de la despenalización en comisiones.

En tanto en el PAN, las cosas están tensas: 11 diputados dicen NO a la iniciativa en bloque, pero hay cuatro que la ven con buenos ojos: Dany Álvarez, Mario Sánchez, Andrés Sánchez y Claudia Pérez. Y me cuentan que, hasta Andrés Atayde, líder del PAN en el Congreso de la CDMX, apoya en privado la despenalización, aunque en público sigue la línea dura de su partido. Dicen por ahí que esta ala del PAN está de la mano con Santiago Taboada, quien insiste en que el partido necesita una renovación urgente si no quiere seguir en picada.

Un referente reciente es Querétaro, gobierno panista, en donde parece que la Fiscalía va en sentido contrario a las víctimas. El fiscal Víctor Antonio de Jesús se voló la barda cuando decidió acusar de homicidio calificado a una niña de 14 años que tuvo un aborto involuntario tras ser violada por un familiar. La colectiva Adax Digitales hizo pública esta atrocidad, poniendo en evidencia la incapacidad del fiscal, mostrando que prefirieron criminalizar a la víctima en lugar de hacer justicia.

Con estos y otros antecedentes, la propuesta de despenalización en la CDMX tiene aún más peso y busca ser el ejemplo para el resto del país. Por ahora, está en pausa, esperando que se lleven a cabo los “foros ciudadanos” para la discusión a fondo.

Sin embargo, también hay que decir que si no fuera por las organizaciones feministas, los derechos reproductivos de las mujeres, no estarían en la agenda política.

En Corto.- Jalón de orejas en Sinaloa. Vaya escenita la que nos dio un agente de la fiscalía estatal, lo agarraron manejando una camioneta robada y, para colmo, con armas y radios. Al ver a la Guardia Nacional, en lugar de bajarse, apretó el acelerador para escapar, pero al hacerlo, se metió en una calle en sentido contrario y ¡tuvo que parar!

Peeeero, el secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, salió a flote para calmar las aguas y dijo que sólo se trataba de “un frijol negro en arroz blanco”. ¡Así como lo lee!

¿Cuántos frijolitos negros tendremos en las fiscalías de nuestro país?

