Confía Info CDMX en mantener su legado

El comisionado presidente del INFO CDMX, Arístides Rodrigo Guerrero, confió en que el legado de transparencia y acceso a la información que ha promovido el organismo que encabeza se mantendrá vigente en la Ciudad de México a pesar de que se apruebe la reforma que impulsa la desaparición de los órganos autónomos.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario mencionó que se mantiene optimista en el tema, ya que existe una buena relación con el Gobierno de la Ciudad de México, alcaldías y Congreso para mantener vigentes los proyectos implementados por la institución.

En ese sentido, explicó que ya trabajan en una propuesta que será enviada al legislativo capitalino donde se plantea la creación de un ente público que se encargue de la protección de datos personales, tal como lo hace el INFO CDMX, lo que permitiría dar continuidad a la labor realizada. Asimismo, recalcó que la propia reforma asegura el mantenimiento a la información, la protección de datos personales y el recurso de revisión, lo que deja una puerta abierta para la aprobación de la propuesta.

“Nos gustaría que se genere una transición de este INFO de la Ciudad de México a algún otro ente que probablemente cambie la naturaleza jurídica, incluso nos gustaría mucho que se mantenga el nombre de INFO. (…) Tenemos esa expectativa de esa transición, el derecho de acceso a la información sigue, tampoco en la reforma a la Constitución pretende desaparecerlo, y lo más importante es que va a seguir existiendo un recurso de revisión, simplemente cambia el encargado de resolver dichos recursos”, recalcó.

Entrega de resultados de Info CDMX

Créditos: Especial

Rodrigo Guerrero se despide de la presidencia de Info CDMX

En su penúltimo día como presidente de la institución, Rodrigo Guerrero reiteró que hay voluntad política, la cual se ha dado a través del diálogo constante entre los diferentes entes de Gobierno, beneficio que también ha permitido acrecentar los índices de transparencia de los diferentes entes obligados.

“No vamos a renunciar, vamos a aprovechar la oportunidad que tengamos en la capital del país para construir alianzas fuertes. (…) Por eso habremos de quedarnos en la raya luchando hasta el final, para que el derecho al acceso a la información se mantenga”, dijo.

Rodrigo Guerrero entregó un informe de resultados

Créditos: Captura de pantalla X/@InfoCdMex

A su vez, reconoció que por primera vez podría haber una presidenta del INFO CDMX, ya que este miércoles habrá una votación pública; en tanto, señaló que su objetivo personal es continuar en sus labores como docente y participar en el proceso electoral para la elección de jueces, magistrados y ministros.

Por su parte, el comisionado Julio César Bonilla indicó que durante esta administración se han implementado herramientas como el Infoverso y Atic 3.0, las cuales han completado el proceso de resolución de recursos de revisión a cargo de ese organismo y las solicitudes de información pública, las cuales ya superan las 100 mil 500.

No obstante, esa no es la única mejora impulsada, ya que también se ha trabajado en un proceso de socialización donde se ha buscado sesionar en lugares públicos y compartir el acceso efectivo a las solicitudes de información entre los capitalinos. Mientras tanto, la comisionada Laura Enríquez Rodríguez señaló que el INFO CDMX no es la única institución encargada de la transparencia, por lo que confió en que los más de 120 organismos locales que existen en la capital, se unirán a la conservación de este derecho.

A la par, reveló que aún faltan algunos detalles que afinar en cuanto a estrategias propias, por lo que espera que el equipo se mantenga y pueda conseguir más logros.

