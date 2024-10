Claudia Sheinbaum desecha la posibilidad de una reforma fiscal para 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que en el año 2025 se impulse una reforma fiscal falta que sea ya para mejorar la recaudación en el país.

Durante la Mañanera del Pueblo, la jefa del ejecutivo federal explicó que se necesitará un gasto más eficiente en el Gobierno de México y ajustes para eficientar la recaudación.

“Estamos planteando una disminución del déficit y esquemas también de mejora de la recaudación que no tienen que ver con reforma fiscal, si no mejora en aduanas, en el propio SAT y algunas acciones importantes que vamos a desarrollar para poder incrementar aún más los ingresos” afirmó la presidenta.

Paquete Económico 2025 se presentará en noviembre

Adelantó que se continuará con la política de que no haya condonación de impuestos y que no haya evasión fiscal. Expuso que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador se aseguró de qué hubiera recursos suficientes para un buen cierre de año y el próximo año.

Claudia Sheinbaum reveló que en el mes de noviembre se presentará el Paquete Económico 2025.

“Estamos preparando el paquete lo que se llama el Paquete Económico para presentarlo en noviembre al Congreso, entonces ya invitaría yo al secretario de Hacienda para que sea una, dos semanas más o menos, para que se pueda presentar qué es lo que estamos visualizando, vamos a cerrar bien hay recursos (...) se logró con el humanismo mexicano, y por eso vamos a continuar con la política de fortalecimiento del mercado interno y ya presentaremos el paquete económico”, indicó.

