Claudia Sheinbaum asegura que el INAI "no tienen ningún sentido que permanezca"

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no tiene ningún sentido que permanezca el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es por ello que, sostuvo que la reforma de los organismos autónomos sigue en pie.

“Como organismo autónomo, el INAI no tiene ningún sentido que permanezcan, el tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia, porque el tema de fondo es garantizar la transparencia del ejecutivo, del legislativo, de los propios organismos autónomos, del poder judicial”, expresó.

Desde Palacio Nacional, en la conferencia de prensa mañanera, la mandataria federal reiteró que la transparencia quedará en manos de la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno.

Sobre la reunión entre los integrantes del INAI y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la jefa del Ejecutivo Federal indicó que les propusieron disminuir sus gastos, sin embargo, recalcó que ya es muy tarde, pues la propuesta de desaparición ya está en el congreso.

Además, Sheinbaum Pardo criticó como el INAI, encargado de garantizar la transparencia y evitar la corrupción, fue el mismo que tuvo problemas de este tipo, “Entonces que ahora vamos a crear otro organismo que revise que no haya corrupción y que haya transparencia en el INAI, pues no, lo que tenemos que hacer es que la ley se cumpla y que si no se cumple que haya sanciones administrativas”, dijo.

“Que sepan las y los mexicanos, que va a haber transparencia sin los actos de corrupción”, comentó.

