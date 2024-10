En comisiones aprueban reactivar licencia permanente para conducir en CDMX

La Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformar el Código Fiscal de la capital para reactivar el trámite de la licencia permanente para conducir. En sesión ordinaria virtual, el presidente de la comisión, Pablo Trejo recordó que esto parte de una iniciativa que envió la jefa de gobierno, Clara Brugada, y que tiene como propósito contribuir a garantizar el acceso a los derechos de la población relacionados con la movilidad.

Asimismo, aseguró que para su dictaminación se respetaron los procesos que marca la normatividad del Congreso local, incluyendo la recepción de opiniones ciudadanas. De acuerdo al dictamen, este trámite tendrá una vigencia de noviembre del 2024 a diciembre del 2025 y se estima que tendrá un efecto positivo en la recaudación de mil 326 millones de pesos; y es que se expone que por cada 50 mil operaciones de licencias permanente se obtendrán 75 millones de pesos adicionales.

Quedó establecido que el costo de este trámite será de mil 500 pesos; además de que se estipula que con lo recaudado se creará un fideicomiso para fortalecer la infraestructura del transporte público, la movilidad no motorizada y el plan de seguridad vial. Las modificaciones al Código Fiscal consisten en adicionar un inciso B, recorriendo los subsecuentes de la fracción II del artículo 229 del Código Fiscal de la Ciudad de México, para introducir una licencia permanente de tipo “A” para conducir vehículos particulares.

Mientras que, en los artículos transitorios de la herramienta legislativa se establece que, a partir de la entrada en vigor del decreto, quedarán sin efectos las disposiciones reglamentarias y administrativas, resoluciones, consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general que se opongan a lo establecido; y la Secretaría de Movilidad será responsable de modificar las disposiciones correspondientes para su armonización.

La licencia será tipo A para autos particulares únicamente

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Podría aumentar el costo de la licencia de conducir

Durante la discusión, el panista, Andrés Sánchez Miranda se expresó en contra de la propuesta, al señalar que “parece un tema recaudatorio”, en virtud de que se aumentará el costo de la licencia; además dio voz a agrupaciones de ciclistas y peatones quienes solicitaron la acreditación de un examen de competencia vial.

En respuesta, el diputado del Verde, Víctor Gabriel Varela López indicó que esta reforma no es motivada sólo por la recaudación económica, pero los recursos beneficiarán la infraestructura peatonal y ciclista, incluso, sostuvo que los exámenes de manejo no garantizan que no se producen percances vehiculares.

También a favor habló la diputada de Morena, Valentina Batres Guadarrama quien resaltó la reducción del proceso burocrático en la solicitud de licencia, seguridad jurídica de las y los conductores, optimización de recursos y reducción de costos administrativos como impactos positivos de esta reforma al Código Fiscal; acciones que pretenden mejorar la movilidad en la Ciudad de México. Afirmó que, la modificación propuesta al Código Fiscal regula las contribuciones de la capital y no le compete modificar lo establecido en materia de movilidad.

Finalmente al razonar su voto, la diputada del Verde, Rebeca Peralta León dijo que es adecuada esta medida de apoyo a la ciudadanía y destacó que la reforma permitirá destinar los ingresos recaudados, estimados en mil 326 millones de pesos, para la construcción de proyectos que garanticen el derecho a la movilidad y amplíen opciones de transporte público reduciendo la contaminación. Este dictamen se prevé sea discutido y aprobado ante el pleno esta semana.

