Gana hasta 16 mil pesos: así puedes postularte para trabajar en el Metrobús CDMX

No es una falsedad cuando decimos que buscar trabajo siempre es un calvario, principalmente cuando no se tiene experiencia en ello o simplemente la brecha digital hace de las suyas. Sin embargo, en esta ocasión venimos a informarte que el Metrobús de la Ciudad de México, aquel transporte que beneficia a miles de personas todos los días ha abierto varias vacantes, así que no dejes pasar esta oportunidad de sumarte a sus filas.

Sabemos que uno de los aspectos que más llama la atención de las ofertas de trabajo es sin duda el salario, acompañado de buenas prestaciones y un buen ambiente laboral. Por ello nos vamos directo: en esta vacante lo que se ofrece es un pago mensual de 16 mil 200 pesos.

Se trata del puesto como "Auxiliar en la supervisión de flota vehícular", que según la convocatoria que lanzó el Metrobús es aquella persona que se encargará del Monitoreo de autobuses, gestión y seguimiento de unidades en proceso de alta, baja, rehabilitación y sustitución, supervisión de mantenimientos programados, revisión de capturas de REFFAS.

¿Cuáles son los requisitos para la vacante en el Metrobús?

Para el puesto se pide una escolaridad mínima de Licenciatura o Ingeniería en mecánica automotriz o afín titulado. Una experiencia de 6 meses a un año en el campo de Mecánica automotriz, sistemas automotrices o supervisión. A continuación te decimos las competencias y aspectos que debes tener si deseas tener éxito en tu aspiración por el puesto.

Competencias

Análisis y Solución de Problemas.

Manejo de base de datos.

Trabajo en equipo.

Análisis de información de estudios de transporte.

Facilidad de aprendizaje constante.

Revisa la bolsa de trabajo del Metrobús

El postulante será exitoso sí

Es puntual y es proactivo

Se adapta fácilmente al cambio.

Reporta observaciones para el seguimiento del desempeño de los Corredores del Sistema.

Propone esquemas de servicio alineados a las condiciones operativas.

Está en constante aprendizaje para mejorar la experiencia de viaje de nuestros usuarios.

Así te puedes postular para acceder al puesto de trabajo

Asegúrate de cumplir con el perfil publicado o si conoces a alguien que lo cubra, puedes referirlo.

Revisa, actualiza y envía tu CV acompañado del comprobante que acredita tu más reciente grado académico.

Envía una carta en la que expreses con claridad los motivos que tienes para postularte.

Envía tus archivos dirigidos a Capital Humano, marcando copia al titular de la Gerencia de Planeación y Estrategias Ambientales.

Utiliza el siguiente formato: Nombre del archivo_Nombre del candidato fecha en la que lo estás enviando. Por ejemplo: CV_Pedro López_10agosto2024 y Carta Motivos_Pedro López_10agosto2024

Envía los archivos a: capitalhumano@metrobus.cdmx.gob.mx, ya sea que Capital Humano o el titular de la JUD responsable te informará del avance en el Proceso de Postulación y Selección.

Conoce los requisitos para trabajar en el Metrobús

De Selección

CV y Carta Motivos de acuerdo al puesto.

Entrevista con: Dirección, Gerencia o Jefatura de Unidad Departamental, solicitante.

Entrega de documentación para contratación.

