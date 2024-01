Reapertura del tramo elevado de la Línea 12: entre angustia, dudas y resignación viajan de nuevo en Metro

"¡Ayuden a la gente, ayuden a la gente!", fue lo primero que escuchó Carlos aquella noche del 3 de mayo de 2021, cuando un tramo de la sección elevada de la Línea 12 del Metro colapsó junto con un convoy que corría de la estación Tezonco a Olivos, dejando un saldo de 26 muertos y un centenar de heridos.

Seguir leyendo:

Reabren Línea 12 del Metro tras 2 años 8 meses cerrada

Es una tarde nublada de enero al oriente de la Ciudad de México, y mientras el joven de 19 años platica su testimonio, el sonido de las máquinas de construcción y las largas filas de tráfico sobre la avenida Tláhuac, fungen como escenario para el banderazo de reapertura del tramo elevado de la denominada "Línea Dorada".

El Comité Técnico Asesor determinó en su evaluación trabajar bajo la normativa actual de construcción

Foto: Cuartoscuro

Tras dos años y ocho meses de espera, las estaciones de Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltengo y Tláhuac vuelven a abrir sus puertas al público.

La reapertura del Metro beneficiará al comercio local

Carlos trabaja como despachador en un puesto de tacos, justo enfrente de donde sucedió el colapso. Narra que la caída de la estructura se sintió como un mini temblor, de inmediato salió para ver que había sucedido y ese día observó a decenas de personas tratando de ayudar a los pasajeros del tren. "Es algo que nunca se me olvidará, pero la solidaridad siempre estuvo presente", agregó.

Seguir leyendo:

Ampliación de Línea 12 del Metro ya es un hecho; conectará a Mixcoac con Observatorio

Explica que la reapertura del tramo elevado de la Línea 12 del Metro beneficiará al comercio local, debido a que la afluencia de personas aumentará y por consecuencia también las ventas. Al ser cuestionado sobre si tiene miedo de subirse al tren, él tiene una respuesta negativa.

La Avenida Tláhuac sufre de la congestión vial debido a la construcción

Foto: Alfonso Soltelo / Heraldo Digital

"Desde un principio, todos sabíamos que la superficie de la zona es complicada, pues aquí era un lago, no es fácil construir. Ahora solamente nos queda seguir con nuestras vidas y confiar en que el material que utilizaron para reforzar funcione correctamente", declaró el joven vendedor en entrevista con El Heraldo Digital

Revela que las ventas ya no pueden pararse ni un minuto más. Junto con su familia venían saliendo de una pandemia por Covid-19 que los hizo detenerse al menos dos meses por la crisis sanitaria. Hoy, comenta, sólo queda seguir trabajando para sacar el gasto de la jornada diaria.

"Antes me tardaba 3 horas en llegar al centro, yo sí usaré el tramo elevado"

A unos metros de distancia, sobre esa misma vialidad que conecta el sur con el oriente de la gran metrópoli, se encuentra María Cristina Mendoza, de 55 años de edad, quien se dedica a la venta de dulces en su triciclo a las afueras de la estación Tezonco. Ella a diferencia del joven taquero, aquel día se retiró aproximadamente a las 8 de la noche, justo dos horas antes de la tragedia.

"No te voy a decir que no tengo miedo, pero hay que ser honestos, cuando te toca te toca, ya sea fuera o hasta adentro de tu casa. Es la misma necesidad la que nos mueve a todos para volver a usar la Línea 12", comenta María Cristina, comerciante con 23 años de experiencia

La necesidad de una opción de movilidad es lo que hace que los habitantes vuelvan a subir al Metro

Foto: Cuartoscuro

Doña "Cris", como la conocen de cariño en la colonia Buena Suerte, comenta que mientras el Metro no funcionaba, ella dejó de ir al Centro de la CDMX, donde se surtía de su mercancía. Asegura que un trayecto que ahora es de 40 minutos antes se recorría en 3 horas. "Yo sí usaré la línea dorada, es un gran transporte y me gusta, ya es un volado si vuelve a pasar o no", finaliza.

Seguir leyendo:

Víctimas de la Línea 12 del Metro han recibido más de 5 mdp como apoyo

"Me siento más segura en el Metro que tomando los microbuses"

Para Montserrat Hernández, de 25 años, utilizar los camiones o microbuses de la Avenida Tláhuac es sentirse en peligro. Ella celebra que el tramo elevado vuelva a abrir sus puertas ya que lo considera un espacio seguro para las miles de mujeres que se trasladan desde el corazón de la capital hacia zonas como Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa.

"El peligro siempre está latente, de hecho es algo con lo que te tienes que acostumbrar. Pero en lo personal, me gusta más usar el Metro que andar viviendo casos de acoso con los choferes, mismos que se la pasan echando 'carreritas' para ganar el pasaje", comenta la vendedora de gelatinas a El Heraldo Digital

Comerciantes agradecen la apertura para un posible aumento en las ventas

Foto: Cuartoscuro

La recuperación de la Línea 12 del Metro se hizo a través de un equipo de ingenieros estructuristas. El Comité Técnico Asesor determinó en su evaluación trabajar bajo la normativa actual de construcción. El proyecto incluyó la reparación del tramo colapsado, el reforzamiento de un tramo elevado de 6,7 kilómetros del recorrido y de las columnas de la estructura.

La vida para los habitantes de Tláhuac debe continuar pese a vivir con el recuerdo y el peligro latente. Será una noche larga, llena de nostalgia e indignación para una de las periferias de la CDMX.