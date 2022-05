Línea 12 del Metro: A un año del colapso, familiares de las víctimas exigen corrección de fallas

"Tus alas estaban listas para volar, pero no mi corazón para verte partir, hijo mío, Brandon Giovanny ”, así recuerda Marisol Tapia a su hijo, el pequeño de 12 años que la noche del 3 de mayo de 2021 viajaba en el tren de la Línea 12 del Metro que colapsó entre las estaciones Olivos y Tezonco.

“Tú no deberías estar ahí”, gritaba desesperada, dos días después, Mayte de Jesús Herrera , mientras se aferraba al féretro de su nieto.

A Brandon le gustaba jugar futbol, bailar y cocinar con su abuela; venía del Centro junto con Rigo, pareja de Marisol, quien lo acompañó a comprar el regalo del Día de las Madres.

Ese mismo día, Nancy Lezama Salgado fue con Tania, su hermana, y Enrique, su novio, a trabajar a la Plaza las Antenas; se despidieron dos estaciones antes, sin imaginar que sería la última vez que se verían.

Enrique la encontró varias horas después en la Coordinación Territorial Iztapalapa 6, en donde le confirmaron que perdió la vida en el colapso.

“Íbamos a tener nuestra familia. Yo quería estar con ella siempre. Ya teníamos nuestros planes. Me la quitó Dios”, comentó entre sollozos.

Luis Adrián Hernández, quien buscó a su padre, José Luis Hernández, hasta que lo encontró, pidió que, más que una indemnización, las autoridades corrijan las fallas que hay en la ciudad, porque el dinero no le devolverá a su progenitor.

“Mi papá era el sustento de mi madre. Era el que llevaba los gastos de casa, incluso el tema del dinero no lo puedo tocar, aunque me den 10 millones de pesos, quién me va a devolver a mi padre”, dijo