Itzel Schnaas, víctima de Andrés Roemer, rompe el silencio: "me encantaría que en Israel escucharan nuestra voz"

La bailarina y activista Itzel Schnaas - la primera mujer que denunció públicamente al exdiplomático Andrés Roemer por abuso sexual - rompió el silencio, luego de que trascendió que el catedrático salió de prisión en Israel y actualmente se encuentra en arresto domiciliario. La también productora dio una entrevista a la comunicóloga Desirée Navarro, donde habló sobre cómo ha sido el proceso de denunciar al abogado.

En entrevista para el podcast "¿Es posible morir de amor?", la bailarina detalló que desde que hizo su denuncia pública, en febrero de 2021, se desató una ola de denuncias contra el exdiplomático, quien ha sido señalado por más de 60 mujeres como su agresor. "Lo conocí en noviembre de 2019, en la Ciudad de las Ideas, en Puebla (...) Las mujeres que fuimos encerradas en ese sótano hacíamos nuestro servicio social con él, fue nuestro primer empleador, fue nuestro director de tesis (...) si a mí me tuvieras que regresar a ese momento, jamás creería que estoy frente a ese depredador sexual", dijo Schnaas.

Itzel Schnaas fue la primera mujer en denunciar a Roemer. Foto: @itzelschnaas.

Itzel Schnaas tiene miedo por el regreso de Roemer a México

Durante su participación en el podcast, Itzel Schnaas confesó que ha tenido que enfrentarse a una persecución por parte de su agresor después de que ella presentó su denuncia pública. Agregó que existen cientos de testimonios en su contra, donde decenas de mujeres relataron haber sido víctimas de Andrés Roemer, pero algunos de los delitos ya prescribieron: "cuando empieza la persecución en mi contra sé que me van a matar, pero tengo la responsabilidad, ahorita vemos blancos muy claros. Persigue a nuestros hijos, a nuestras familias y lo peor de saber que Andrés es tu enemigo es que no sabes cuántos enemigos tienes".

Al ser cuestionada sobre las amenazas en su contra y un posible retorno del exdiplomático al país, la bailarina comentó que tiene miedo de que la persecución en su contra aumente si el exembajador de México regresa a tierras mexicanas: "si nos persigue estando allá (en Israel) sabemos que desatará una persecución estando aquí, porque ya la hemos vivido. Pero el miedo es un gran amigo y aliado porque también es un sentido de realidad", comentó Schnaas a Desirée Navarro.

A través de una carta, Andrés Roemer anunció que se encuentra en prisión domiciliaria. Foto: cuartoscuro.

Schnaas lucha para que su delito no prescriba

Schnaas también reveló que actualmente está luchando para que el delito en su contra - abuso sexual - no prescriba y así ella pueda obtener una orden de aprehensión en contra de Andrés Roemer. Cabe mencionar que la prescripción de un delito hace referencia al periodo de tiempo tras el cual una persona ya no puede ser enjuiciada ni castigada por un crimen que haya cometido.

"Yo peleo por poder tener una orden de aprehensión y porque los delitos de violencia y abuso sexual no prescriban. No tengo una forma de poder ir contra él porque mi delito está prescrito, pero tengo cinco compañeras denunciantes que si consiguen una orden de aprehensión. Somos más de cien denunciantes, pero de esas cien solo 66 son públicas, de esas 66 solo 13 nos paramos en una Fiscalía y de esas 13 solo cinco logran orden de aprehensión, porque todas las demás estamos prescritas. La violencia sexual es indenunciable, porque si las mujeres supieran que de algo sirve su denuncia, en la Fiscalía no estaríamos 13, estaríamos 184", sentenció.