Manifestantes de Toluca exigen una solución a la crisis de agua tras reducción al Cutzamala

En siete colonias ubicadas al norte de Toluca ya estalló el conflicto de escasez de agua ante la crisis que enfrenta el Sistema Cutzamala. El problema se arrastra desde hace seis años, pero ahora se agudizó y afecta, principalmente, a adultos mayores. Se trata de colonos de La Mora, Tlacopa, Villa Jardín, Guadalupe, Rancho la Mora, Santiago Miltepec y Los Ángeles.

Te puede interesar:

73 colonias de dos alcaldías en CDMX no pagarán agua: ¿para quiénes aplica esta medida de Sacmex?

Bloquean Av. Río de la Loza por desalojo de edificio de La Merced

Es por ello que durante la mañana de este jueves, un grupo de 20 manifestantes se movilizaron y enseñaron pancartas con leyendas “Agua para los toluqueños”, “Quieren desierto, pero somos tormenta” y “Agua para todos, suficiente, permanente y con presión”, entre otros.

De acuerdo a los testimonios la problemática empezó cuando las autoridades federales y estatales determinaron conectar el pozo de la colonia de Los Ángeles con el Sistema Cutzamala, que derivó en dejar de recibir agua, desde el 2018.

No obstante, ante la crisis hídrica y que ha llevado a reducir el caudal de suministro desde el Cutzamala a municipios en Valle de México y del Valle de Toluca, la falta de presión evita que al abrir la llave salga el agua desde hace tres semanas.

María del Consuelo Sánchez fue una de las manifestantes y compartió que su esposo está dializado y no puede hacer fuerza, por lo que en su hogar ella tiene que estar cargando botes de agua, porque carecen de tinaco o cisterna, que ya le afecta físicamente uno de los dos brazos.

Pidió a las autoridades regular el suministro de agua y establecer los días que les pueda llegar y aprovecharlos, porque entienden que se está ante una crisis hídrica.

“No tenemos agua, ya vamos para tres semanas, entonces no sé lo que esté pasando, sabemos que el Cutzamala está muy bajo pero ponen el agua para los pisos de abajo, y no nos sube, no nos sube entonces mi humilde opinión de que si ponen el agüita pues que la pongan digamos lunes”, manifestó.