"Seguiremos apoyando a Zacatecas y al Gobernador David Monreal": AMLO

Luego de reconocer a David Monreal Ávila como un buen Gobernador, el Presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su amor y compromiso con Zacatecas al anunciar el fortalecimiento de los programas del Bienestar y el incremento presupuestal para el mejoramiento de las carreteras y caminos, en favor de miles de familias del este estado.

Este domingo, el Presidente, acompañado por el mandatario estatal, estuvo en la capital zacatecana para encabezar la evaluación de Programas para el Bienestar y reunirse con adultos mayores, jóvenes, madres de familia, personas con discapacidad y otros sectores beneficiarios de la política social de la Cuarta Transformación, de la cual es parte Zacatecas.

Por lo que, convencido de ello, esta mañana, el Gobernador expresó: “que nadie se confunda; vamos a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación”, le dijo al Presidente al darle la bienvenida y reiterarle la máxima de que amor con amor se paga.

En ese sentido, desde el Palacio de Convenciones, el mandatario López Obrador, además de asegurar que continuará viniendo al estado antes de concluir su mandato, anunció una serie de apoyos para este 2024. “Hacemos el compromiso de seguir apoyando al Gobierno de Zacatecas y a David (Monreal)”.

De manera particular se refirió al tema de infraestructura. Dio a conocer que, al ser un pendiente con el estado, va a ayudar para dar mantenimiento a las carreteras y caminos. “Ya se entregó una cantidad pero vamos a ampliar el presupuesto”.

De igual manera, informó que ya se otorgó el recurso necesario para la construcción del puente que el año pasado se cayó en Río Grande, debido a una contingencia climática.

Señaló también que tal cual ha ayudado al Gobernador con el pago de la nómina magisterial, continuará el apoyo de los 2 mil millones de pesos adicionales para que no le falte su salario a las y los maestros.

López Obrador dio a conocer además que este año se van a aumentar 22 mil 710 becas más para nivel básico en Zacatecas, a fin de llegar a las 60 mil. En tanto, 59 mil 691 jóvenes de media superior continuarán con su beca Benito Juárez.

Asimismo, informó que continuarán los apoyos y las becas para las Universidades para el Bienestar Benito Juárez ubicadas en Francisco R. Murguía, Pánfilo Natera, Mazapil y Pinos.

De igual manera, a través del programa La escuela es nuestra, si bien en la entidad se han entregado los apoyos al 71 por ciento de las escuelas de Zacatecas, este año van a recibir recursos otras 1 mil 100 más.

El Presidente destacó que, en Zacatecas, gracias a que el Gobernador David Monreal aceptó aportar el 50 por ciento del recurso, el 100 por ciento de las personas con discapacidad de todas las edades tienen garantizada una pensión. Además, se continuará con el apoyo a madres solteras.

En lo que respecta al campo zacatecano, el mandatario federal informó que 50 mil 717 personas recibirán este año los apoyos de Producción para el Bienestar; 59 mil 129 campesinos van a recibir su fertilizante gratuito, mediante 28 mil toneladas y continuarán los precios de garantía, sin contar que estará pendiente de las necesidades porque “van a contar con nosotros”.

Aunando a que las y los 169 mil 705 adultos mayores de Zacatecas ya recibieron el aumento de su pensión a 6 mil pesos bimestrales.

Un compromiso más del Presidente es que en este estado se mejorarán los centros de salud, las clínicas y hospitales para dar atención gratuita; “estoy dedicado a eso”.

“No se preocupen por el futuro y por el porvenir porque nos va a ir bien, me faltan ocho meses pero es bastante; todavía vamos a hacer muchas cosas en beneficio pueblo y vamos a seguir juntos: ya saben, amor con amor se paga”, añadió a la par de reiterar su amor por Zacatecas, un estado que, anunció, tendrá un capítulo en su próximo libro, a través del cual busca dar testimonio de la transformación de la vida democrática y, esta entidad forma parte de ello.

Por su parte, el Gobernador David Monreal dijo al Presidente que Zacatecas se llena de alegría con su visita porque a lo largo de dos años y medio, la entidad se ha convertido en uno más de los núcleos de la transformación en México.

“Hoy Zacatecas, es un ejemplo vivo de lo que se puede lograr cuando se trabaja con el pueblo: acabar con la corrupción, acabar con el dispendio, crear bienestar con el fomento de nuestras vocaciones productivas y recuperar el Estado de Derecho para garantizar la paz y tranquilidad de nuestra gente”.

El mandatario dijo que la realidad que viven México y Zacatecas, es completamente distinta a la de los años anteriores. “Con orgullo, miramos hacia atrás, para apreciar todo lo que juntos hemos logrado”.

Recordó que bajo el liderazgo del Presidente millones de mexicanos emprendieron una revolución democrática en paz, sin violencia, y por la vía de las urnas y se construyeron los principios de una opción política histórica que elección tras elección refrenda el respaldo de las mayorías, por lo que, a cinco años del inicio de la Cuarta Transformación, el movimiento histórico se consolida con logros tangibles.

Muestra de ello, añadió, es Zacatecas, en donde se fortaleció la presencia de las corporaciones y mejoró la coordinación al amparo de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz, por lo que, de inmediato, los resultados han sido evidentes: se ha detenido la violencia en la espiral de homicidios y a la par se revierte de modo tal que, al mes de diciembre pasado, se cerró debajo de la media nacional en este ominoso indicador.

Asimismo, informó que se han robustecido los programas de Bienestar y hoy miles de familias zacatecanas reciben el apoyo de más de 10 mil 500 millones de pesos a través de la política social. “Zacatecas forma parte de una política social inédita en el mundo, la que ha logrado arrancar de la pobreza a más de 9 millones de mexicanas y mexicanos”.

El Gobernador agregó que 2024 será un año crucial para México y Zacatecas. “En nuestras manos recaerá la responsabilidad de profundizar la Cuarta Transformación y elevarla a otro nivel para extender el bienestar a más gente, para reafirmar lo que hemos logrado. Como dice nuestro Presidente de la República: para nunca más retroceder”.

En ese sentido, Monreal Ávila invitó a todas y a todos a renovar el compromiso con México, a construir entre todas y todos el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país. “Amor con amor se paga”, refirió.

Puede estar usted tranquilo Señor Presidente, tenga la certeza de que así como usted no le ha fallado a nuestro pueblo, el de México, nosotros no le fallaremos a usted. No sólo vamos a mantener vivo su legado histórico, si no que vamos a impulsarlo con mayor fuerza. Vamos a retomar su enseñanza, su liderazgo, para impulsar el movimiento con la misma valentía y con la misma honestidad y amor; que nadie se confunda; la ruta está marcada, añadió.

“En Zacatecas lo queremos bien mucho; aquí en Zacatecas se le quiere de verdad”, finalizó.

Durante la visita de trabajo del Presidente, también estuvieron presentes los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural, y Educación, Víctor Villalobos y Leticia Ramírez, respectivamente.

Así como los directores de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional Salvador Fernando Cervantes; de Bancos del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi; y de la Escuela es Nuestra, Pamela López.

También los coordinadores de los Programas del Bienestar y Becas Nacionales del Bienestar, Carlos Torres y Abraham Vázquez, respectivamente; y la responsable del Programa de Vivienda, Etna Elena Vega.

