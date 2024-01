AMLO: México quedará en buenas manos

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que al concluir su administración se irá contento y no hay nada de que preocuparse porque el país quedará en buenas manos, “no se los diría si no fuese así, quien me va a sustituir, lo dije ayer y lo repito hoy, va a ser igual o mejor que el actual presidente de México”.

En la evaluación de los programas del bienestar, señaló que en los ocho meses que le quedan de Gobierno seguirá trabajando al mismo ritmo en beneficio del pueblo.

Foto: Presidencia

“Y vamos a seguir adelante. Lo dije ayer en Durango, lo repito ahora. Me voy contento porque se ha avanzado, ya sentamos las bases para la transformación. También me voy contento porque cumplimos con el principio maderista de sufragio efectivo, no reelección.

“Me voy contento porque vamos a seguir llevando a cabo la transformación. Aunque yo ya no esté porque me voy a jubilar, el movimiento va a continuar. Y el país va a quedar en muy buenas manos. No se los diría si no fuese así. Quien me va a sustituir, lo dije ayer y lo repito hoy, va a ser igual o mejor que el actual presidente de México”, recalcó.

Acompañado del gobernador David Monreal (Morena) e integrantes del gabinete federal, el titular del Ejecutivo Federal señaló que el 5 de febrero presentará un paquete de iniciativas de reforma constitucional.

“Para garantizar todos los derechos que tiene el pueblo a la justicia, para que la constitución tenga ese espíritu que se le dio después de la revolución, después del sacrificio de millones de mexicanos, que haya justicia social en nuestro país”, dijo.

Refirió que una de las iniciativas es que nadie gane más que el presidente de la República. López Obrador resaltó que está dedicado a mejorar el sistema de salud por lo que cada semana tiene reuniones con el sector.

“Y dicen que no voy a poder, sigo manteniendo mi compromiso y acepto el desafío, “¡me canso ganso de que les vamos a gana!”, expresó.

Advirtió que le ganará a los adversarios y a los conservadores, además ya se inauguró la megafarmacia del bienestar para garantizar el abasto de medicamentos.

“Dije que íbamos a tener un sistema de salud público mejor que el de Dinamarca y empezaron a burlarse. Pues no va a ser mejor que el de Dinamarca, va a ser el mejor del mundo el sistema de salud pública con médicos, con especialistas, para que se hagan todos los estudios, intervenciones quirúrgicas, medicamentos gratuitos”, refirió.

López Obrador adelantó que en la primera quincena de febrero se publicará su próximo libro en donde deja un testimonio de todo lo que ha sido la lucha.

“Ahora está por salir mi último libro, porque ya voy a terminar mi mandato y quiero dejar un testimonio de todo lo que se luchó. Y hay en ese libro una parte dedicada al proceso democrático del pueblo de Zacatecas.

“Va a salir el próximo mes, creo que en la primera quincena de febrero, porque quise escribir toda una experiencia de lucha dedicada a los jóvenes para que conozcan cómo son estos procesos”, destacó.

El presidente refrendó que se seguirá apoyando al gobierno de Zacatecas y a David Monreal Avila. Además, dijo que tiene un compromiso con Zacatecas porque antes de que concluya su mandatario dará mantenimiento a los caminos —“aprovechando la seca”— y se entregó el recurso para la construcción del puente que se cayó en Río Grande.

Al término del evento el presidente se dirigió a San Luis Potosí en donde evaluará los programas del bienestar en el estado.

