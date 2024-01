AMLO: la reunión con los padres de los 43 será cuando se tenga más información

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunirá con las madres y padres de lo 43 normalistas de Ayotzinapa cuando se tenga más información del caso.

En la conferencia de prensa matutina, recalcó que no le tiene confianza en algunas de las organizaciones que asesoran a los familiares de los normalistas, por lo que quiere tener una relación directa con ellos.

Los padres de los 43 continúan en su lucha por exigir justicia

Foto: Archivo

“Me mandaron a decir con sus abogados, no todos los padres somos, sino básicamente los grupos, que quieren tener como rehenes a los padres, que yo voy a seguir recibiendo a estos grupos, pero también quiero tener una relación directa con los padres. Y lo impiden”, expresó.

Manifestó que “sí, vamos a reunirnos con ellos. Estamos trabajando. Yo voy a invitarlos cuando tengamos más información”.

Los padres de los 43 tendrán acceso a los archivos de la Sedena

López Obrador reiteró que los padres y madres de lo 43, así como sus abogados, tendrán acceso a los archivos de la Sedena durante tres meses para que se avance en la investigación porque esta por concluir su gobierno.

El caso de Ayotzinapa ocurrió en el 2014, hasta la fecha no se ha dado una solución concisa

Foto: Archivo

“Yo quiero entregar buenos resultados y ahí hay gente que no me da confianza. No son los padres. Hay gente de las supuestas organizaciones no gubernamentales, pseudo defensores de derechos humanos, que tienen intereses políticos, que son del bloque conservador, que tienen no sólo ligas con el conservadurismo en México”, puntualizó.

El presidente refirió que las madres y padres de lo 43 están están divididos, situación que sucede en organizaciones de desaparecidos, pero “tenemos la obligación de informar a todos, independientemente de a qué grupo pertenecen”.