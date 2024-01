"Existen folios, exigimos los entreguen": padres de normalistas de Ayotzinapa responden a AMLO sobre investigación del GIEI

Las madres y padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa y su equipo jurídico acusaron que el gobierno federal busca dividir y confrontar a los familiares de los jóvenes desaparecidos para detener la investigación.

En el Auditorio del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), expusieron que la Secretaría de Gobernación ll convocó a una reunión en la que también se invitó a un grupo de cinco familiares de los normalistas que han apoyado la liberación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda.

El director del Centro Prodh, Santiago Aguirre señaló que hay mucha inferencia política o hay un intento deliberado del gobierno federal de reventar el proceso y atribuir a los familiares y a las organizaciones de entorpecer las indagatorias.

“Ellos no van a pelear con sus compañeros, porque es el gobierno mañoso el que hoy convocó a ese otro grupo para que los padres y las madres discutieran en la mesa con ellos para desviar la atención de lo que falta que son los documentos de inteligencia militar, y ese tipo de provocaciones ya las vivió este grupo de padres y madres, eran las que acostumbraba el anterior sexenio”, indicó.

Acusan de intentar dividirlos

Por su parte, el abogado de los familiares de los 43, Vidulfo Rosales consideró que la Secretaría de Gobernación al trabajar solamente con cinco familiares de los normalistas están validando la participación de José Luis Abarca y Pedro Segura, quienes presuntamente participaron en la desaparición de los 43.

“Entonces este pequeño grupo de tres o cuatro padres son los que mantienen vínculos y relaciones con este grupo, entonces hoy día en su desesperación este gobierno, en su intento de dividirnos en su intento de no dar respuesta a lo medular que es la información que está pendiente, pues va a trabajar con este grupo, con este grupo minúsculo y va a ser a un lado ya a los padres que como bien dicen ustedes mantienen la llama de la lucha por los 43 jóvenes, y lamentablemente un grupo de padres cuyo interés es meramente, pues de tipo económico, entonces eso es lo que estamos, es ese el manejo, la actuación y las prácticas turbias de este gobierno, que se parece mucho a los de los gobiernos pasados”, afirmó.

Una de las madres de los 43 normalistas expuso cómo su exesposo busca un interés económico por la desaparición de su hijo y por ello participa en las reuniones del gobierno federal.

“Yo soy una madre de familia de los 43 y pues mi ex esposo ya no vivimos juntos, pero pues él anda con otros padres, que supuestamente andan en el grupito de José Luis Abarca, pues él yo creo que anda por otros intereses, pero pues yo aquí sigo con mis compañeros y pues yo en verdad por mi hijo ando buscándolo y pues cada 26 yo aquí ando, sigo aunque sea enferma, pero yo aquí ando, y ese señor también pues les quiero decir que él busca otros intereses con el otro grupo que anda pero pues yo aquí voy a seguir no abandonaré a mis compañeras, nunca los voy a abandonar, aquí voy a seguir con ellos hasta llegar a la verdad”, explicó.

Mientras que Bernabé Abraham, padre del normalista Adán Abraham, relató que si no era participa en el grupo que fue recibido por la Secretaría de Gobernación.

“Como verán mi esposa y yo seguimos aquí exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, y realmente pues es doloroso saber que mi nuera ande por otro lado, realmente ella lo que le importa es el dinero, yo sé que ella lo necesita porque mi hijo dejó dos hijos, pero desgraciadamente no era por ahí, yo pues con mi esposa seguimos aquí exigiendo la presentación con vida de los 43”, comentó.

Los familiares de los 43 normalistas y su equipo jurídico revelaron que en reuniones privadas el Gobierno Federal reconoce la existencia de los 800 folios, sin embargo, en las conferencias de prensa del presidente López Obrador y en actos públicos los niegan.

"Esos folios existen, ya ha sido admitido por Alejandro Encinas, ha sido admitido por el gobierno en las reuniones que tenemos, pero públicamente en las mañaneras se dice otra cosa, y el Ejército es el que niega la información, dice que no existe, sin embargo, en las reuniones serias que tenemos en las reuniones de la CoVAJ se ha admitido la existencia de estos 800 folios, esos existen estamos exigiendo que se entreguen”, precisó Santiago Aguirre.

