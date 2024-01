AMLO amaga con reforma al Poder Judicial: "es justa y necesaria"

Este martes en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la reforma al Poder Judicial “es justa y necesaria”, para poder limpiarlo de la corrupción.

En las instalaciones del 37 Batallón de Infantería, señaló que es importante que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros por lo que enviará una iniciativa de reforma en la materia lo antes posible.

Dijo que el pueblo debe elegir a los jueces y magistrados. Foto: Presidencia

Sigue leyendo:

Adelantarán pago de Pensión Bienestar por elecciones 2024

AMLO envía deseo de Año Nuevo: "anhelo que nos vaya bien a todos en este año 2024"

"Lo más pronto posible, este año voy a enviar la iniciativa porque es justa y necesaria, solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial, no encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial", acotó.

López Obrador acusó que los jueces, magistrados y ministros “corruptos que hacen lo que da la gana, se enriquecen porque pueden ordenar la libertad de cualquier persona aún tratándose de delincuentes peligrosos de cuello blanco y de la delincuencia organizada”.

Señaló que las resoluciones del Poder Judicial no sólo afectan a las familias sino también a la Nación.

“Estoy ahora viendo lo de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y me encontré con una resolución de magistrados en donde le daban de plazo al Ministerio Público que acusaba a los supuestos participantes en la desaparición de los jóvenes.

"Y este tribunal, estos magistrados le dijeron al Ministerio Público, le dijo nos vas a resolver en 10 días aplicando el protocolo de Estambul si fueron o no torturados y si en 10 días no me demuestras que fueron o no torturador quedan en libertad y los dejo en libertad. Y algunos eran inocentes, pero otros no, tengo pruebas de que si habían participado en la desaparición de los jóvenes”, argumentó.

BRC